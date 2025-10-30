Albiste izango dira: Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean, Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn eta Gipuzkoako aurrekontu proiektua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean: Pedro Sanchez Espainiako gobernu presidenteak PSOEn ez dagoela legez kanpoko finantzaketarik defendatuko du gaur Koldo auziaren Senatuko ikerketa batzordean. Agerraldia 09:00etan hasiko da.
- Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn: Arantza Ruizek Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko "12 minutos" saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitzean, eta ondoren EITB Nahieran atarian.
- Gipuzkoako aurrekontu proiektua: Gipuzkoako Foru Aldundiak 2026ko aurrekontu proiektua aurkeztuko du, Eider Mendoza ahaldun nagusia, Jose Ignacio Asensio lehen ahaldun nagusiordea eta Itziar Agirre Ogasun diputatua bertan direla.
Zure interesekoa izan daiteke
Virginia Ortiz, GOIDIaren biktima: "Bere eginbeharra alde batera utzi zuenak eragin zuen tragedia"
Virginia Ortiz Riquelmek, GOIDIaren ondorioz Leturren (Albacete) hildako Juan Alejandro Ortizen lehengusuak, esan du tragediaren erantzulea bere ardura alde batera utzi zuena dela. Bere hitzetan, "bizitako tragediaren eragilea" ez zen denboralea izan, "bere egitekoa alde batera utzi zuena" baizik, jakinda hori egiteak heriotzak eragin zitzakeela.
Oihu artean hartu dute Mazon biktimen senideek, Estatu hiletan: "koldarra, puta-kumea eta nazkagarria"
Duela urtebeteko GOIDIan bizitza galdu zuten 237 herritarren omenez Estatu hileta egin dute Valentzian, laikoa, eta ordezkari politikoen hitzaldirik gabea. Biktimen senideen testigantza hunkigarrien aurretik, Carlos Mazon presidentearen aurkako oihuek hautsi dute ekitaldiaren solemnitatea.
Perez Iglesiasek PPri erantzun dio campusetako pintaketak garbitzea EHUri dagokiola
Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako pintadak "berehala" garbitu ditzala, bere hizetan, espazio "itogarriak" bilakatzen ari direlako "ezker abertzalearen ideiekin bat egiten ez dutenentzat".
Mazonen kontraesan etengabeak
Urtebete pasa da eta oraindik erantzukizun politikoak ez dira argitu. Oraindik inork ez daki Carlos Mazonek arratsalde hartako ordubete erabakigarrian zer egin zuen. Hamaika bertsio eman ditu. Bat bera ere ez da sinesgarria, eta pixkanaka-pixkanaka dena argitzen ari da.
PPk erretiratu egin du Arana zentroari buruzko ekimena, eta ez da gaia eztabaidatuko Legebiltzarrean
EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek erdibideko zuzenketa bat adostu dutela jakin ondoren hartu du erabakia PPk. Ezkerreko alderdiok gaiaren inguruko “adostasun instituzionala” eta “eztabaida eraikitzailea” abiaraztea eskatu behar zuten bihar Gasteizko Ganberan.
Delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileen zigorrak handituko direla agindu du Sanchezek
Segurtasun arazoa dela onartuta, Juntsek aurkeztutako lege-proposamena tramitatuko duela hitzeman du Espainiako gobernuburuak. EAJk egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Sanchezek.
Jon Insausti: "Donostia donostiarrok egingo dugu eta donostiarrontzat izango da"
Alkate berriak Eneko Goiaren eskutik jaso du aginte-makila. Jon Insausti "harro" eta "umil" agertu da eta udal Gobernuaren lehentasunak "etxebizitza, segurtasuna, enplegua eta eguneroko bizitza" izango direla aurreratu du.
Jon Insausti Donostiako alkate izendatu dute
Orain arte Kultura, Euskara eta Turismo arduradun izan den EAJko zinegotziak Eneko Goiaren lekukoa hartu du. Goia hamarkada batez izan da Donostiako Udalaren buru.
Sanchezek ez dio Feijoori erantzun, GOIDIaren biktimei zor zaien errespetuagatik: "Gaur ez da eguna"
Kongresuko Osoko Bilkura minutu bateko isilunearekin hasi da, biktimen oroimenez. Ondoren, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak ostegun honetan Senatuan 'Koldo auzia'ri buruzko ikerketa batzordean "egia esateko asmoa" ote duen galdetu dio Pedro Sanchezi.