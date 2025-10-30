TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean, Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn eta Gipuzkoako aurrekontu proiektua

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

pedro sanchez congreso efe
Pedro Sanchez, atzo, Kongresuan. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 30ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean: Pedro Sanchez Espainiako gobernu presidenteak PSOEn ez dagoela legez kanpoko finantzaketarik defendatuko du gaur Koldo auziaren Senatuko ikerketa batzordean. Agerraldia 09:00etan hasiko da.  

- Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn: Arantza Ruizek Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko "12 minutos" saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitzean, eta ondoren EITB Nahieran atarian.

- Gipuzkoako aurrekontu proiektua: Gipuzkoako Foru Aldundiak 2026ko aurrekontu proiektua aurkeztuko du, Eider Mendoza ahaldun nagusia, Jose Ignacio Asensio lehen ahaldun nagusiordea eta Itziar Agirre Ogasun diputatua bertan direla.

Pedro Sanchez Psoe Senatua Ustezko ustelkeria politikoa Guggenheim Museoak Artea Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Eider Mendoza EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Politika

