PROTESTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Quedan en libertad tras declarar los dos detenidos por los altercados en Pamplona

Fueron detenidas durante los disturbios en la protesta contra el acto político que iba a realizar el ultraderechista Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra.
PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
Incidentes en Pamplona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aske geratu dira Iruñean izandako istiluengatik atxilotutako bi lagunak deklaratu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional española en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado fuentes judiciales este viernes.

Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios ocurridos en las protestas de jóvenes antifascistas en el fallido acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el ultraderechista Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.

En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas.

Cuatro de los heridos son agentes de la policía, y el quinto, un periodista.

La Delegación del Gobierno en Navarra desdice a Vito Quiles y niega que la Policía influyera en la decisión final de suspender el acto
Disturbios en Pamplona por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido
Navarra Ultraderecha Manifestaciones Pamplona Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El centro Arana contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria ha anunciado que el Gobierno español ha aceptado varias medidas de mejora propuestas por el Ayuntamiento, lo que permitirá “adaptar el recurso de Arana a la realidad y las necesidades de la ciudad”. La decisión no ha sido bien recibida ni por Sumar ni por EH Bildu. El PNV, por su parte, mantiene su posición y reafirma que el modelo del centro es el mismo, y que no le gusta.

Cargar más
Publicidad
X