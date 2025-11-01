Quedan en libertad tras declarar los dos detenidos por los altercados en Pamplona
Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional española en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado fuentes judiciales este viernes.
Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios ocurridos en las protestas de jóvenes antifascistas en el fallido acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el ultraderechista Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.
En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas.
Cuatro de los heridos son agentes de la policía, y el quinto, un periodista.
