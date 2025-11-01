PROTESTA
Aske geratu dira Iruñean izandako istiluengatik atxilotutako bi lagunak

Vito Quiles ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean egin behar zuen ekitaldi politikoaren aurkako protestan atxilotu zituzten.
PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
Istiluak Iruñean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia Nazionalak Iruñean izandako istiluetan atxilotu zituen bi pertsonak aske geratu dira, guardiako epaitegian deklaratu ostean, iturri judizialek ostiral honetan jakitera eman dutenez.

Desordena publikoak eta agintearen aurkako atentatua egotzita atxilotu zituzten biak, Vito Quiles ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean deitu zuen eta huts egin zuen ekitaldian gazte antifaxisten protestetan izandako istiluetan.

Istilu horietan, zaborrontziak irauli eta erre zituzten, eta botilak eta beste objektu batzuk jaurti zizkieten agenteei.

Istiluetan, bost pertsona zauritu ziren: lau polizia eta kazetari bat.

Espainiako Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzak ukatu egin du Vito Quiles, eta ukatu egin du Poliziak eraginik izan zuenik ekitaldia bertan behera uzteko azken erabakian
Istiluak Iruñean, Vito Quilesek deitutako ekitaldiagatik, nahiz eta bertan behera geratu
Nafarroa Ultraeskuina Manifestazioak Iruñea Politika

