Aske geratu dira Iruñean izandako istiluengatik atxilotutako bi lagunak
Espainiako Polizia Nazionalak Iruñean izandako istiluetan atxilotu zituen bi pertsonak aske geratu dira, guardiako epaitegian deklaratu ostean, iturri judizialek ostiral honetan jakitera eman dutenez.
Desordena publikoak eta agintearen aurkako atentatua egotzita atxilotu zituzten biak, Vito Quiles ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean deitu zuen eta huts egin zuen ekitaldian gazte antifaxisten protestetan izandako istiluetan.
Istilu horietan, zaborrontziak irauli eta erre zituzten, eta botilak eta beste objektu batzuk jaurti zizkieten agenteei.
Istiluetan, bost pertsona zauritu ziren: lau polizia eta kazetari bat.
Zure interesekoa izan daiteke
Gipuzkoako Batzar Nagusietan oposizioan dauden taldeekin 2026rako asmoak negoziatzen hasi da Foru Aldundia
EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemoseko ordezkariak hartu dituzte ostiral honetan, aurrekontu proiektua azaldu eta horien iritziak jasotzeko. Lehen hartu-emana baino ez da izan, baina ezezko borobilik ez dute jaso.
Bizkaiak 1.716 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du 2026rako, eta erdia gastu sozialera bideratuko du
Aurrekontu proiektua ia % 4 handitu da. Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak adierazi duenez, proiektuak "inbertsio orekatuak ditu eskualde guztietan".
PSOEk Abalosi eta Koldori egindako ordainketak ikertzeko eskatu dio Gorenak Auzitegi Nazionalari, dirua zuritu duelakoan
Epailearen ustez, baliteke gastuen likidazioen bidez dirua zuritu izana. Alderdiak, ikertuek zein lekuko gisa deklaratu zuten alderdiko langileek ez dute ezer argitu horren inguruan.
Nafarroako Gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu dute 2026ko aurrekontuak aurrera ateratzeko
Asteak negoziatzen eman ostean, EH Bilduk zazpigarrenez ahalbidetuko ditu Nafarroako Gobernuaren aurrekontuak.
Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.
Asironek elkarbizitzaren balioak aldarrikatu ditu Iruñeko istilu "tamalgarrien" aurrean
Iruñeko alkatearen arabera, agerian gelditu da probokatu nahi duten pertsonak eta horien probokazioetan erortzen direnak daudela.
Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzak Vito Quiles gezurtatu du, eta ukatu egin du ekitaldia bertan behera uzteko erabakian Poliziak eraginik izan izana
Gezurtatu egin du Poliziak "Nafarroako Unibertsitatean aurreikusitako ekitaldian ezin zuela segurtasuna bermatu" adierazi izana, baita Polizia Nazionalak Bilbotik joandako autobusetan aiztoak eta labanak konfiskatu izana ere.
Francisco Franco Fundazioa desegitea eskatzeko prozesua abiatu du Espainiako Gobernuak
Prozedura abiatu duela jakinarazi dio Kultura Ministerioak Francisco Franco Fundazioari. 37 orrialdeko ebazpen batean azaldu ditu desegitearen arrazoiak: frankismoaren apologia egitea eta biktimak umiliatzea, besteak beste. Fundazioak 10 egun baliodun ditu Ministerioaren aurrean alegazioak aurkezteko.
Mikel Mancisidor izango da Ararteko berria, EAJk eta PSE-EEk PPrekin akordioa lortu ondoren
Arartekoa aukeratzeko Eusko Legebiltzarraren hiru bostenen babesa behar da, hots, 45 legebiltzarkiderena. EAJk (27), PSE-EEk (12) eta PPk (7) 46 legebiltzarkide dituzte, Arartekoa izendatzeko behar direnak baino gehiago. Aurreko Arartekoak, Manu Lezertuak, ekainean egin zion uko karguari, karguan 10 urte eman ondoren.