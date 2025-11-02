EH BILDU
Otegi: "Al fascismo se le hace frente desde la movilización y la organización popular"

Otegi: “Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz”
EH Bildu ha comparecido junto a varias víctimas del franquismo y de la violencia del Estado, y ha llamado a participar en la manifestación del próximo 22 de noviembre.

Arnaldo Otegi EH Bildu Comunidad Autonóma Vasca Partidos Políticos España Franquismo Política

Eneko Andueza pse-ee
Andueza: "Los socialistas estamos siempre dispuestos a consensuar, sin el nerviosismo que demuestran nuestros adversarios"

El secretario general del PSE-EE ha afirmado que no se van a dejar arrastrar por el cálculo electoral y el nerviosismo de adversarios políicos, y que en los acuerdos que firmen primará el bienestar de los vascos y vascas. Andueza ha defendido las “políticas duraderas” frente a la “mirada a corto” que según él tiene muchas veces el nacionalismo.

