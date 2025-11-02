EH BILDU
Otegi: "Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz"

18:00 - 20:00
EH Bilduk agerraldia egin du Frankismoaren eta Estatuaren biolentziaren hainbat biktimarekin batera, eta azaroaren 22ko manifestazioan parte hartzeko deia egin du.

