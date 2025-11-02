Otegi: "Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz"
EH Bilduk agerraldia egin du Frankismoaren eta Estatuaren biolentziaren hainbat biktimarekin batera, eta azaroaren 22ko manifestazioan parte hartzeko deia egin du.
Andueza: "Sozialistok aurrera egiteko prest gaude beti, gure aurkari politikoek erakusten duten urduritasunik gabe"
PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela hauteskunde burrunbak eta bazkidearen urduritasunak bultzatuta amore emango, eta sinatzen dituzten akordioetan euskal herritarren ongizatea lehenetsiko dutela.
Feijook eta Mazonek elkarrizketa bat izango dute gaur "Valentziako testuinguru politikoa aztertzeko"
Presidentearen balizko irteerak mugimenduak eragin ditu Valentziako PPren barruan, eta badirudi Vicente Mompo dela Mazon ordezkatzeko "adostasuna" eskuratu duen hautagaia.
Estatuko fiskal nagusia akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetatik aurrera
Mezu elektroniko baten filtrazioak irudi historikoa eskainiko du, Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko baita akusatuen aulkian.
Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat gazteek hiritik joan behar ez izateko
ETBk Jon Insausti Maisterrena elkarrizketatu du, Donostiako aginte makila hartu ostean. Legealdi honetako erronka nagusiak izan ditu hizpide solasaldian: etxebizitza, segurtasuna eta turismo jasangarria, besteak beste. Horrez gain, izendapenaren berri nola izan zuen esan digu.
Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du astelehen honetan, sendagiria jaso ostean
Bitartean, gero eta jende gehiago hitz egiten ari da Mazonen balizko dimisio bati buruz eta Vicente Mompo haren ordezko gisa aukeratzeari buruz.
Valentziako PPk Vicente Mompo babestu du Mazonen ordezko gisa
Valentziako PPko buruzagiek Diputazioko presidentea aukeratu dute Generalitateko presidente izateko, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo hauteskundeetarako hautagai gisa.
EAJk etxebizitza, segurtasun eta osasun arloetako aurrekontu igoera txalotu, eta EH Bilduk negoziatzeko borondate falta kritikatu du
PSE-EEk osasuna eta hezkuntza "aseta" daudela defendatu du, eta PPk zergen igoera salatu du.
Nafarroako PPk osoko zuzenketa aurkeztuko dio Chiviteren Gobernuko aurrekontu proiektuari
Popularrek adierazi dute ez dituztela "ustelkeriaz jositako" Gobernu baten aurrekontuak onartuko, eta sozialisten eta EH Bilduren arteko harremana kritikatu dute.
Aske geratu dira Iruñean izandako istiluengatik atxilotutako bi lagunak
Vito Quiles ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean egin behar zuen ekitaldi politikoaren aurkako protestan atxilotu zituzten.