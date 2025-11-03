El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dará a conocer a las 9:00 horas su decisión tras el proceso personal que comenzó el jueves.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han mantenido una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", manifestó horas antes Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

El presidente de la Generalitat, que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra, aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.

De hecho, esa posible salida del president ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV.

Carlos Mazón ha estado desde el viernes deliberando qué hacer, puesto que tiene tres opciones:

La primera opción sería dimitir, lo que traería consigo la elección de un nuevo presidente. Para ello necesita el apoyo de Vox, ya que el PP no tiene mayoría absoluta. En este hipotético caso, el PP seguiría gobernando hasta 2027.

La segunda opción sería adelantar las elecciones al próximo año. Mientras tanto Mazón seguiría siendo el presidente de la Comunidad Valenciana.

El viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales (Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón) y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

Génova, en cambio, ha apostado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. En cualquier caso, será la dirección nacional quien tenga la última palabra.

La tercera opción de Mazón sería resistir en el cargo hasta que finalice la legislatura en 2027 y, eso sí, anunciar que no será candidato en las próximas elecciones.