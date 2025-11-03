Mazón dará a conocer a las 9:00 horas su decisión: dimitir, adelantar las elecciones o resistir
El presidente del Partido Popular habló ayer con Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat Valenciana dará a conocer a las 9:00 horas su decisión, tras anunciar el jueves un proceso de reflexión personal
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón dará a conocer a las 9:00 horas su decisión tras el proceso personal que comenzó el jueves.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han mantenido una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar", manifestó horas antes Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.
El presidente de la Generalitat, que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra, aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.
De hecho, esa posible salida del president ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV.
Carlos Mazón ha estado desde el viernes deliberando qué hacer, puesto que tiene tres opciones:
La primera opción sería dimitir, lo que traería consigo la elección de un nuevo presidente. Para ello necesita el apoyo de Vox, ya que el PP no tiene mayoría absoluta. En este hipotético caso, el PP seguiría gobernando hasta 2027.
La segunda opción sería adelantar las elecciones al próximo año. Mientras tanto Mazón seguiría siendo el presidente de la Comunidad Valenciana.
El viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales (Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón) y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.
Génova, en cambio, ha apostado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. En cualquier caso, será la dirección nacional quien tenga la última palabra.
La tercera opción de Mazón sería resistir en el cargo hasta que finalice la legislatura en 2027 y, eso sí, anunciar que no será candidato en las próximas elecciones.
El sábado se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.
El president de la Generalitat afronta una semana complicada, que comienza con la declaración como testigo, ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en Valencia.
Además, el martes representantes de las asociaciones de víctimas de esta tragedia comparecerán en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.
El miércoles está prevista, según anunció el propio Mazón en septiembre, una remodelación del Consell tras la salida, que acordará un día antes el pleno de Gobierno valenciano, del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.
Mazón (Alicante, 1974) preside el Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2021, entonces bajo la dirección nacional de Pablo Casado, y es president de la Generalitat desde 2023, tras ganar las elecciones autonómicas de mayo aunque sin mayoría, y gracias a cerrar dieciséis días después un pacto con Vox, que se convirtió en socio de gobierno hasta el verano siguiente, cuando salió del Consell y del resto de gobiernos autonómicos.
Te puede interesar
Será noticia: La decisión de Mazón, juicio al fiscal general del Estado y presentación de los Presupuestos, por departamento
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Maribel Vilaplana declara hoy como testigo en la causa de la dana tras recibir el alta médica
Mientras tanto, se escuchan cada vez más voces sobre una posible dimisión de Mazón, y la elección de Vicente Mompó como sus sustituto.
Concentración de familiares ante el Palau de la Generalitat Valenciana ante la posible dimisión de Mazón
Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado esta tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en València, para volver a pedir la dimisión del 'president', Carlos Mazón, "que llega más de 365 días tarde". Miembros y simpatizantes de Compromís han desplegado una gran pancarta de 'Mazón dimissió' firmada por Joves PV ante el Palau.
Dimitir, adelantar las elecciones o resistir, las tres opciones de Mazón, que dará a conocer su futuro este lunes
El presidente del Partido Popular ha mantenido hoy conversaciones con Carlos Mazón. Según fuentes del PP, a lo largo del día de mañana, el presidente de la Generalitat Valenciana, que anunció el jueves un proceso de reflexión personal, sará a conocer su decisión.
Andueza: "Los socialistas estamos siempre dispuestos a consensuar, sin el nerviosismo que demuestran nuestros adversarios"
El secretario general del PSE-EE ha afirmado que no se van a dejar arrastrar por el cálculo electoral y el nerviosismo de adversarios políicos, y que en los acuerdos que firmen primará el bienestar de los vascos y vascas. Andueza ha defendido las “políticas duraderas” frente a la “mirada a corto” que según él tiene muchas veces el nacionalismo.
Otegi: "Al fascismo se le hace frente desde la movilización y la organización popular"
EH Bildu ha comparecido junto a varias víctimas del franquismo y de la violencia del Estado, y ha llamado a participar en la manifestación del próximo 22 de noviembre.
Sergio Sayas, tránsfuga de UPN, nuevo secretario general del PP de Navarra
El diputado asume el relevo de Amelia Salanueva en la dirección del Partido Popular de Navarra con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas.
Vivienda, una de las prioridades del alcalde donostiarra para que los jóvenes no tengan que irse de la ciudad
ETB ha entrevistado a Jon Insausti Maisterrena tras la toma de posesión del bastón de mando de Donostia-San Sebastián. Se ha referido a los principales retos de esta legislatura, como la vivienda, la seguridad o el turismo sostenible, además de recordar el momento en el que tuvo conocimiento de su designación.
El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo a partir de este lunes
La filtración de un correo ofrecerá una imagen histórica, porque será la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo.