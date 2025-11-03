9:00etan emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi
Alderdi Popularreko presidenteak Carlos Mazonekin hitz egin zuen atzo. Valentziako Generalitateko presidenteak 9:00etan emango du bere erabakiaren berri, ostegunean hausnarketa prozesu pertsonal bat iragarri ondoren.
Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak 9:00etan emango du bere erabakiaren berri, ostegunean hausnarketa prozesu pertsonala hasi ostean.
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak eta Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak elkarrizketa bat izan zuten atzo "Valentziako Erkidegoko testuinguru politikoa aztertzeko", Cuca Gamarra PPko ordezkariak goizean iragarri duenez.
"Elkarrizketa horretan, Valentziako Erkidegoak dituen beharrak eta Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularrak une honetan dituenak jorratuko dituzte. Hori da gaur helarazi ahal dizuegun gauza bakarra", adierazi zuten Gamarrak, Logroñon emandako prentsaurreko batean.
Generalitateko presidentea ostiraletik dago Alacanten, bere jaioterrian, isolatuta, eta ostegunean adierazi zuenez, "gogoeta" egiten ari da GOIDIak eragindako hildakoen aldeko hiletan biktimek kritikak egin ostean. Dimisioaren inguruko iradokizunek krisia piztu dute alderdiaren barruan.
Hartara, hiru aukera ditu orain Mazonek mahai gainean.
Lehendabizikoa, dimisioa ematea. Horrela balitz, presidente berri bat hautatu beharko lukete, eta horretarako Voxen babesa behar dute, PPk ez duelako gehiengo osoa. Balizko kasu hori betez gero, PPk jarraituko luke Gobernuan 2027ra arte.
Bigarren aukera, berriz, hauteskundeak 2026ra aurreratzea litzateke. Bien bitartean, Mazonek Valentziako Gobernuko buru izaten jarraituko luke.
Mazonen balizko irteera horrek mugimenduak eragin ditu Valentziako PPren baitan. Ostiralean elkarrekin bildu ziren hiru probintzietako presidenteak (Vicente Mompo Valentziakoa, Antonio Perez Alacantekoa eta Marta Barrachina Castellokoa) eta alderdiaren idazkari nagusiak (Juan Francisco Perez Llorca). Bilera horretatik atera zen Valentziako Diputazioko presidentea, Mompo, Mazon ordezkatzeko hautagai gisa.
Genovatik, ordea, Valentziako alkate Maria Jose Catalaren alde egin dute. Edozein modutan, zuzendaritzak du azken hitza.
Mazonek legealdia amaitu arte karguari eustea du hirugarren aukera, alegia, 2027ra arte gobernuburu izaten jarraitzea. Horretarako, baina, hurrengo hauteskundeetan hautagai izango ez dela iragarri beharko du.
Larunbatean jakin zen Valentziako Erkidegoko PPko buruzagi nagusiek aho batez babesten dutela Vicent Mompo Valentziako Diputazioko presidentea, Mazonen ordez alderdiaren buru gisa, eta babes hori Madrilgo PPko zuzendaritza nazionalari helarazi ziotela.
Generalitateko presidenteak aste korapilatsu bati aurre egin beharko dio, Maribel Vilaplana El Ventorro jatetxean 2024ko urriaren 29an, Valentzian 229 hildako eragin zituzten uholdeen egunean, berarekin bazkaldu zuen kazetariak deklaratuko baitu.
Gainera, asteartean, tragedia horren biktimen elkarteetako ordezkariek agerraldia egingo dute Kongresuan, goidia ikertzeko batzordean.
Asteazkenean, Mazonek berak irailean iragarri zuenez, Gobernu Batzordea birmoldatu egingo dute, Francisco Jose Gan Pampols egungo bigarren presidenteorde eta Osaketarako kontseilariak kargua utzi eta egun bat lehenago Valentziako Gobernuaren osoko bilkura adostuko baitu.
Mazon (Alacant, 1974) Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularreko presidentea da 2021etik, orduan Pablo Casadoren zuzendaritzapean, eta Generalitateko presidentea da 2023tik, maiatzeko hauteskunde autonomikoak irabazi ondoren, baina gehiengorik gabe, eta hamasei egun geroago Voxekin ituna ixteari esker. Vox hurrengo udara arte gobernukide bihurtu zen, Conselletik eta gainerako gobernu autonomikoetatik irten zen arte.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du gaur, sendagiria jaso ostean
Bitartean, gero eta jende gehiago hitz egiten ari da Mazonen balizko dimisio bati buruz eta Vicente Mompo haren ordezko gisa aukeratzeari buruz.
Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean
2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute. Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.
Alberto Nuñez Feijoorekin igande honetan izandako elkarrizketen ostean, bere etorkizunari buruz hartu duen erabakia iragarriko du bihar Valentziako Generalitateko presidenteak.
Andueza: "Sozialistok aurrera egiteko prest gaude beti, gure aurkari politikoek erakusten duten urduritasunik gabe"
PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela hauteskunde burrunbak eta bazkidearen urduritasunak bultzatuta amore emango, eta sinatzen dituzten akordioetan euskal herritarren ongizatea lehenetsiko dutela.
Otegi: "Faxismoari aurre egiten zaio herria antolatuz, mobilizatuz eta martxan jarriz"
EH Bilduk agerraldia egin du Frankismoaren eta Estatuaren biolentziaren hainbat biktimarekin batera, eta azaroaren 22ko manifestazioan parte hartzeko deia egin du.
Sergio Sayas, UPNko transfuga, izango da Nafarroako PPko idazkari nagusi berria
Diputatuak Amelia Salanuevaren lekua hartu du Nafarroako Alderdi Popularraren zuzendaritzan, hurrengo hauteskunde autonomikoetarako.
Estatuko fiskal nagusia akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetatik aurrera
Mezu elektroniko baten filtrazioak irudi historikoa eskainiko du, Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko baita akusatuen aulkian.
Etxebizitza, Donostiako alkatearen lehentasunetako bat gazteek hiritik joan behar ez izateko
ETBk Jon Insausti Maisterrena elkarrizketatu du, Donostiako aginte makila hartu ostean. Legealdi honetako erronka nagusiak izan ditu hizpide solasaldian: etxebizitza, segurtasuna eta turismo jasangarria, besteak beste. Horrez gain, izendapenaren berri nola izan zuen esan digu.