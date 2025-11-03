VALENTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

9:00etan emango du Mazonek bere erabakiaren berri: dimititu, hauteskundeak aurreratu edo karguari eutsi

Alderdi Popularreko presidenteak Carlos Mazonekin hitz egin zuen atzo. Valentziako Generalitateko presidenteak 9:00etan emango du bere erabakiaren berri, ostegunean hausnarketa prozesu pertsonal bat iragarri ondoren.

GRAFCVA136. , 03/11/2025.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada poco antes de las ocho de la mañana al Palau de la Generalitat, donde está previsto que anuncie a las 9 horas, en una declaración institucional, qué decisión ha adoptado sobre su futuro tras un fin de semana de reflexión y tras varias conversaciones con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Biel Alino
Carlos Mazon. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea


Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak 9:00etan emango du bere erabakiaren berri, ostegunean hausnarketa prozesu pertsonala hasi ostean. 

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak eta Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak elkarrizketa bat izan zuten atzo "Valentziako Erkidegoko testuinguru politikoa aztertzeko", Cuca Gamarra PPko ordezkariak goizean iragarri duenez.

"Elkarrizketa horretan, Valentziako Erkidegoak dituen beharrak eta Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularrak une honetan dituenak jorratuko dituzte. Hori da gaur helarazi ahal dizuegun gauza bakarra", adierazi zuten Gamarrak, Logroñon emandako prentsaurreko batean.

Generalitateko presidentea ostiraletik dago Alacanten, bere jaioterrian, isolatuta, eta ostegunean adierazi zuenez, "gogoeta" egiten ari da GOIDIak eragindako hildakoen aldeko hiletan biktimek kritikak egin ostean. Dimisioaren inguruko iradokizunek krisia piztu dute alderdiaren barruan.

Hartara, hiru aukera ditu orain Mazonek mahai gainean. 

Lehendabizikoa, dimisioa ematea. Horrela balitz, presidente berri bat hautatu beharko lukete, eta horretarako Voxen babesa behar dute, PPk ez duelako gehiengo osoa. Balizko kasu hori betez gero, PPk jarraituko luke Gobernuan 2027ra arte.

Bigarren aukera, berriz, hauteskundeak 2026ra aurreratzea litzateke. Bien bitartean, Mazonek Valentziako Gobernuko buru izaten jarraituko luke.

Mazonen balizko irteera horrek mugimenduak eragin ditu Valentziako PPren baitan. Ostiralean elkarrekin bildu ziren hiru probintzietako presidenteak (Vicente Mompo Valentziakoa, Antonio Perez Alacantekoa eta Marta Barrachina Castellokoa) eta alderdiaren idazkari nagusiak (Juan Francisco Perez Llorca). Bilera horretatik atera zen Valentziako Diputazioko presidentea, Mompo, Mazon ordezkatzeko hautagai gisa.

Genovatik, ordea, Valentziako alkate Maria Jose Catalaren alde egin dute. Edozein modutan, zuzendaritzak du azken hitza.

Mazonek legealdia amaitu arte karguari eustea du hirugarren aukera, alegia, 2027ra arte gobernuburu izaten jarraitzea. Horretarako, baina, hurrengo hauteskundeetan hautagai izango ez dela iragarri beharko du.

Larunbatean jakin zen Valentziako Erkidegoko PPko buruzagi nagusiek aho batez babesten dutela Vicent Mompo Valentziako Diputazioko presidentea, Mazonen ordez alderdiaren buru gisa, eta babes hori Madrilgo PPko zuzendaritza nazionalari helarazi ziotela.

Generalitateko presidenteak aste korapilatsu bati aurre egin beharko dio, Maribel Vilaplana El Ventorro jatetxean 2024ko urriaren 29an, Valentzian 229 hildako eragin zituzten uholdeen egunean, berarekin bazkaldu zuen kazetariak deklaratuko baitu. 

Gainera, asteartean, tragedia horren biktimen elkarteetako ordezkariek agerraldia egingo dute Kongresuan, goidia ikertzeko batzordean.

Asteazkenean, Mazonek berak irailean iragarri zuenez, Gobernu Batzordea birmoldatu egingo dute, Francisco Jose Gan Pampols egungo bigarren presidenteorde eta Osaketarako kontseilariak kargua utzi eta egun bat lehenago Valentziako Gobernuaren osoko bilkura adostuko baitu.

Mazon (Alacant, 1974) Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularreko presidentea da 2021etik, orduan Pablo Casadoren zuzendaritzapean, eta Generalitateko presidentea da 2023tik, maiatzeko hauteskunde autonomikoak irabazi ondoren, baina gehiengorik gabe, eta hamasei egun geroago Voxekin ituna ixteari esker. Vox hurrengo udara arte gobernukide bihurtu zen, Conselletik eta gainerako gobernu autonomikoetatik irten zen arte.

Valentzia Erkidegoa PP Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Senideen elkarretaratzea Valentziako Generalitataren aurrean, Mazonek dimisioa eman dezakeela zabaldu denean

2024ko urriaren 29an hildakoen senideek elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Valentziako Generalitateko Jauregiaren atarian, Carlos Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko berriz ere, "365 egun beranduago iritsiko dena", salatu dute.  Compromiseko kideek eta jarraitzaileek ere 'Mazon dimissio' zioen pankarta handi bat zabaldu dute toki horretan bertan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X