VALENTZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du astelehen honetan, sendagiria jaso ostean

Bien bitartean, gero eta ahots gehiago entzuten dira Mazonen balizko dimisio bati buruz, eta Vicente Mompo bere ordezko gisa aukeratzeari buruz.

(Foto de ARCHIVO) La consejera del Levante UD, Maribel Vilaplana Vilaplana, durante un acto en homenaje al fundador del Levante, José Ballester, y su esposa, Teresa Molins, en el Estadio Ciutat de Valencia, a 28 de mayo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Diputación de Valencia aprobó la concesión de una subvención de algo más de 12.000 euros a la Fundación del Levante UD para la repatriación de los restos del fundador del club, José Ballester Gozalvo, y su esposa, Teresa Molins, que yacen en París desde 1970. Junto a su esposa, Teresa Molins Gausach, Ballester se exilió tras la guerra, tras ser condenado en rebeldía a 30 años de cárcel. Permaneció en París hasta su muerte, en 1970, donde ambos fueron enterrados. Jorge Gil / Europa Press 28/5/2025
Vilaplana, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maribel Vilaplana kazetariak Valentziako GOIDIa kudeatzeko auzian deklaratuko du astelehen honetan, joan den larunbatean ondoezik ospitalera joan ostean.

Larunbat honetan Levante-EMV egunkariak argitaratu duen informazioaren arabera, 2024ko urriaren 29an Carlos Mazon Generalitateko presidentearekin bazkaldu zuen kazetariak (229 pertsona hil zituen ekaitz tragikoaren egunean) Utielen izandako uholdeei buruzko bideo bat erakutsi zion Valentziako presidenteari.

Komunikabide horren arabera, urriaren 29ko 17:37 eta 17:40 bitartean, Mazonek Salome Pradas Barne kontseilari ohiarekin hitz egin zuen, eta Vilaplanak jasotako Utielen egoeraren bideo bat ikusi zuen bere whatsappean.

Europa Pressek kazetariaren inguruko iturriak aipatuta zabaldu duenez, egun hartan mezu bat iritsi zitzaion A Punt Valentziako telebista publikoaren sare sozialetako mezu bat iritsi zitzaion Utielen ibaian gainezka egin zuela eta.

Iturri berberek azpimarratzen dutenez, Vilaplanak ez zion informazioaren "garrantziari tamaina hartu" eta ez zion bideoaren edukia Mazoni erakutsi.

Vicent Mompo, Mazonen ordezkoa

Bien bitartean, Valentziako Erkidegoko Alderdi Popularrak alderdiaren zuzendaritza nagusiari helarazi dio Vicente Mompo babestu duela Generalitateko presidente gisa, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo hauteskundeetako hautagai gisa.

Azken informazioen arabera, Valentziako herri-buruzagien arteko barne-eztabaida baten ondoren hartu da erabakia.

Goi geruzetako depresio isolatuaren kudeaketari buruzko azken datuek egoera zailean utzi dute alderdia. Horrenbestez, popularren zuzendaritzak erabakiak hartu behar izan ditu.

Bilera horretan hautatu dute Vicente Jose Mompo Aledo Valentziako Diputazioko presidentea Mazon ordezkatzeko; izan ere, Mazonek "hausnartzen" ari dela esan zuen GOIDIaren urteurrenaren ostean.

Valentziako PPk Mompó babestu du Mazonen ordezko gisa
Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
Valentzia Erkidegoa Uholdeak PP Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X