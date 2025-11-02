Maribel Vilaplana declara este lunes como testigo en la causa de la dana tras recibir el alta médica

La periodista Maribel Vilaplana declara este lunes en la causa sobre la gestión de la dana, después de que este pasado sábado haya acudido a un centro hospitalario tras haber sufrido una indisposición.



Este sábado el diario Levante-EMV ha publicado una información en la que asegura que la periodista, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 (el día de la trágica barrancada que acabó con la vida de 229 personas) habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel.



Según este medio, entre las 17:37 y las 17:40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.



Fuentes del entorno de la comunicadora citadas por Europa Press aseguran que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel".



Las mismas fuentes remarcan que Vilaplana no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.



Vicent Mompó, sustituto de Mazón

Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha transmitido a la dirección general del partido el apoyo a Vicent Mompó, como relevo de Carlos Mazón.

Al parecer, la decisión se ha tomado tras un debate interno entre dirigentes regionales populares de Valencia.

La complicada situación que atraviesa el partido ha llevado a la dirección a tomar decisiones, después de las últimas informaciones sobre la gestión de la DANA del presidente de la Generalitat.

De dicha reunión, ha salido el nombre Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, tras las declaraciones de Mazón sobre que hará “una reflexión algo más profunda”.