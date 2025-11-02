VAENCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maribel Vilaplana declara este lunes como testigo en la causa de la dana tras recibir el alta médica

Mientras tanto, se escuchan cada vez más voces sobre una posible dimisión de Mazón, y la elección de Vicente Mompó como sus sustituto.
(Foto de ARCHIVO) La consejera del Levante UD, Maribel Vilaplana Vilaplana, durante un acto en homenaje al fundador del Levante, José Ballester, y su esposa, Teresa Molins, en el Estadio Ciutat de Valencia, a 28 de mayo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Diputación de Valencia aprobó la concesión de una subvención de algo más de 12.000 euros a la Fundación del Levante UD para la repatriación de los restos del fundador del club, José Ballester Gozalvo, y su esposa, Teresa Molins, que yacen en París desde 1970. Junto a su esposa, Teresa Molins Gausach, Ballester se exilió tras la guerra, tras ser condenado en rebeldía a 30 años de cárcel. Permaneció en París hasta su muerte, en 1970, donde ambos fueron enterrados. Jorge Gil / Europa Press 28/5/2025
Vilaplana, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Maribel Vilaplanak lekuko gisa deklaratuko du astelehen honetan, medikuaren alta jaso ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La periodista Maribel Vilaplana declara este lunes en la causa sobre la gestión de la dana, después de que este pasado sábado haya acudido a un centro hospitalario tras haber sufrido una indisposición.

Este sábado el diario Levante-EMV ha publicado una información en la que asegura que la periodista, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 (el día de la trágica barrancada que acabó con la vida de 229 personas) habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel.

Según este medio, entre las 17:37 y las 17:40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora citadas por Europa Press aseguran que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel".

Las mismas fuentes remarcan que Vilaplana no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.

Vicent Mompó, sustituto de Mazón

Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha transmitido a la dirección general del partido el apoyo a Vicent Mompó, como relevo de Carlos Mazón.

Al parecer, la decisión se ha tomado tras un debate interno entre dirigentes regionales populares de Valencia.

La complicada situación que atraviesa el partido ha llevado a la dirección a tomar decisiones, después de las últimas informaciones sobre la gestión de la DANA del presidente de la Generalitat.

De dicha reunión, ha salido el nombre Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, tras las declaraciones de Mazón sobre que hará “una reflexión algo más profunda”.

El PP valenciano apoya a Mompó como sustituto de Mazón
Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días
Comunidad Valenciana Inundaciones PP Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El centro Arana contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria ha anunciado que el Gobierno español ha aceptado varias medidas de mejora propuestas por el Ayuntamiento, lo que permitirá “adaptar el recurso de Arana a la realidad y las necesidades de la ciudad”. La decisión no ha sido bien recibida ni por Sumar ni por EH Bildu. El PNV, por su parte, mantiene su posición y reafirma que el modelo del centro es el mismo, y que no le gusta.

Cargar más
Publicidad
X