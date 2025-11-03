¿Qué escenarios se abren tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón?
Un año después de la DANA que dejó 229 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que deja el cargo porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación. En su comparecencia, ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president".
El anuncio deja un escenario lleno de incógnitas, y abre un abanico de posibles escenarios:
Mazón seguirá en funciones
El nuevo president o presidenta de la Generalitat, tras el anuncio de dimisión Mazón, podría estar investido, como muy pronto, la última semana de noviembre, si la vacante en el cargo se comunica a Les Corts Valencianes este mismo lunes o en los próximos días.
Mazón no ha anunciado un adelanto electoral, por lo que seguirá, al igual que su Consell, en funciones hasta que Les Corts Valencianes designen un nuevo president o presidenta y se publique su nombre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De hecho, este martes presidirá el pleno del Consell.
Plazos hay para elegir a un nuevo president o presidenta
El reglamento del Parlamento valenciano establece que los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos en el plazo de doce días (hábiles) contados a partir de la fecha de constitución de Les Corts o, en su caso, desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat.
Transcurrido ese plazo, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes y propondrá como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos.
De esta manera, con la formalización de la dimisión de Mazón este mismo lunes, los grupos tendrán hasta el 19 de noviembre para presentar a sus candidatos o candidatas, y el pleno de investidura podría celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata obtuviera la confianza de Les Corts, la presidenta, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y se convocarán nuevas elecciones.
La llave en manos de Vox
La persona que proponga el PP para sustituir al que fue su candidato a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 deberá contar con el apoyo de Vox, pues los 40 diputados con los cuentan los populares no son suficientes para investir a un nuevo president, y necesitan los 13 votos de quienes fueron sus socios de gobierno hasta el verano de 2024.
De momento, Vox afirma que no ha mantenido ningún contacto con los populares, y el líder la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, se ha mostrado muy critico con el momento elegido por Mazón para anunciar su dimisión, el día en el que ha comenzado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los posibles nombres que suenan para suceder a Mazón
La persona candidata para relevar a Mazón debe ser diputada autonómica y en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre del síndic del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del partido en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para asumir el cargo hasta una nueva convocatoria electoral, prevista inicialmente en 2027.
También ha sonado el nombre de la alcaldesa de València, María José Català, aunque ella ha negado en todo momento que vaya a asumir ese cargo, y ha defendido cada vez que se le ha preguntado que no existía posibilidad de ser presidenta de la Generalitat pues su futuro político la mantiene vinculada a la ciudad de València.
Otras incógnitas
La marcha de Mazón deja otras incógnitas, como si mantendrá el escaño en Les Corts Valencianes, si se mantendrá al frente del PPCV o dejará paso a una nueva persona.
El sábado se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido —no de la Generalitat, pues no es diputado autonómico— en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.
La DANA política de Mazón
Aquel 29 de octubre de 2024 el president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón hizo un pronóstico metereológico erróneo. Trató de desviar la atención hacia el Gobierno español y no quiso aclarar a qué dedicó las horas más negras, y sus versiones han sido diversas.