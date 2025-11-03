Mazonen dimisioa eta gero, zein da agertokia?
Buruzagi popularrak ez dio uko egingo diputatu-aktari, eta forudun izaten jarraituko du. Ez du iragarri hauteskundeak aurreratuko dituenik, eta haren ordezkoa aukeratzeko epea astelehen honetan bertan zabalduko da, dimisioa formalki aurkeztu eta gero. Azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko.
Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen GOIDIa gertatu zela urtebete igaro denean, Carlos Mazon Generalitateko presidenteak kargua utziko duela igarri du, "gehiago ezin" duela esanez eta bere burua biktima politiko gisa azalduz. Berreraikitze-lanak "ondo bideratuta" alde egingo duela ere esan du, eta Gorteetan gehiengoa duten PPri eta Voxi "arduraz" jokatzeko eskatu die, presidente berria lehenbailehen aukeratzeko.
Agertoki berri honetan, oraingoz, galdera asko daude airean:
Jarduneko presidente
Hedabideen aurrean kargua utziko duela jakinarazi eta ordu gutxira, Gorteei formalki aurkeztu die dimisioa Mazonek. Hala, azkarrenera jota, azaroaren azken astean izendatu dezakete presidente berria Valentziako Gorteek.
Ez du iragarri hauteskundeak aurretuko dituenik, eta, beraz, jarduneko presidente izaten jarraituko du, harik eta haren ordezkoa izendatu eta Estatuko Aldizkari Ofizialean horren izena argitaratu arte.
Azken orduko ezustekorik ezean, astearte honetan Generalitatearen gobernu-bilera Mazonek berak zuzenduko du.
Presidente berria hautatzeko epeak
Valentziako Parlamentuaren araudiaren arabera, 12 eguneko epea dute orain taldeek Gorteen Mahaiari hautagaitzak aurkezteko. Epe hori igaro ondoren, Gorteetako Presidentziaren esku egongo da inbestidura saiorako eguna ezartzea. Taldeekin kontsulta-erronda egin ondoren, babes gehien duen hautagaia proposatuko dute presidente kargurako.
Gauzak horrela, azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko, eta inbestidura saioa hil honen 24 eta 28 artean deitu dezakete.
Bi hilabete eta gero Gorteen gehiengoaren babesa duen hautagairik ez balego, parlamentua desegin eta hauteskundeak deituko lirateke.
Gitza, Voxek
Ezinbestean, Voxen onespena beharko du Alderdi Popularrak proposatuko duen hautagaiak; 40 eserleku dituzte popularrek Valentziako ganberan, eta, gehiengoa izateko, Voxen 13 diputatuen babesa behar dute, 2023an Mazon aukeratu zutenean bezala.
Orain, eskuin muturreko alderdiak ziurtatu du ez duela elkarrizketarik abiatu PPrekin, gai honi buruz hitz egiteko. Halaber, Santiago Abascal Voxen presidentea oso kritiko agertu da Mazonek dimisioaren berri emateko gaurko eguna aukeratu duelako; izan ere, Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa hasi da gaur.
Mazonen lekukoa hartzeko, izen posibleak
Sortu den agertoki honetan, Mazonen lekukoa hartuko duen pertsonak diputatua izan beharra dauka. Azken egunotan gehien entzuten ari den izenetako bat Juanfran Perez Llorcarena da, PPren diputatua da Gorteetan, eta Valentziako PPren idazkari nagusia.
Hautagaien artean legoke, baita ere, Maria Jose Catala Valentziako alkatea, berak behin eta berriz ukatu badu ere. Aukera horretaz galdetu zaionean, bere etorkizun politikoa Valentzia hirian dagoela ziurtatu du.
Valentziako PPren gidaritza, airean
Alderdi Popularraren barruan Mazonek izango duen lekua ere airean dago. Valentziako Erkidegoko PPren gidaritza bere esku dago egun, baina zenbait iturriren arabera, postu hori ere galtzear izan dezake. Vicent Mompo Valentziako Diputazioko presidenteak har dezake alderdiaren gidaritza, alderdikideen gehiengoaren babesarekin.
2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.