PP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Feijóo sobre la dimisión de Mazón: "Es una decisión correcta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que la decisión de dimitir del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es "una decisión correcta" con la que da "una lección" a los que "jamás asumen nada".
18:00 - 20:00
Alberto Núñez Feijóo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Feijoo, Mazonen dimisioari buruz: "Erabaki zuzena da"

Última actualización

En una intervención ante su Comité Ejecutivo Nacional, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que ha presentado la dimisión "un compañero" que ha sufrido "una cacería política y personal", ya que "no es un asesino". "Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió hoy hasta las últimas consecuencias", ha agregado el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo Comunidad Valenciana Víctimas de desastres naturales Desastres naturales Inundaciones PP Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X