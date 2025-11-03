PP
Feijoo, Mazonen dimisioari buruz: "Erabaki zuzena da"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que la decisión de dimitir del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es "una decisión correcta" con la que da "una lección" a los que "jamás asumen nada".
18:00 - 20:00
Alberto Núñez Feijoo. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Batzorde Betearazle Nazionalean egindako hitzaldi batean, Feijook esan du gaur "ehiza politiko eta pertsonala" jasan duen eta "hiltzaile bat ez den" alderdiko "kide batek" dimisioa aurkeztu duela. "Akatsak egin zituen, bai, barkamena ere eskatu zuen, eta gaur bere gain hartu ditu azken ondorioetara arte", gaineratu du.

Alberto Núñez Feijóo Valentzia Erkidegoa Hondamendi naturalen biktimak Hondamendi naturalak Uholdeak PP Politika

