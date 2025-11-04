Será noticia: Dimisión de Mazón (el día después), la pareja de Ayuso ante el juez y juicio contra el expresidente de DYA Bizkaia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 4 de noviembre de junio de 2025:

- Dimisión de Mazón, el día después: Una vez Mazón ha presentado su dimisión, los grupos parlamentarios tendrán 12 días hábiles para presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos, tras lo cual la Presidencia de la Cámara, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes. Mazón continuará en funciones hasta que Les Corts elijan a quien le sustituirá.

- La pareja de Ayuso, ante el juez: El Tribunal Supremo celebra hoy la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La vista estará marcada por las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

- Juicio contra el expresidente de DYA Bizkaia: El expresidente de DYA Bizkaia que desarrolló diversos cargos en la ONG entre 2006 y 2021, será juzgado a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia por supuesta apropiación de 4,75 millones de euros de la ONG. La Fiscalía, que le acusa de estafa, solicita para él 7 años de prisión.