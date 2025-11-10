Será noticia: Día de la Memoria, arranca la COP30 en Brasil y presentación de la campaña por el 25N

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 10 de noviembre de 2025:

- Día de la Memoria: Coincidiendo con el 10 de noviembre, se celebra el Día de la Memoria 2025 —Este día fue declarado en 2010 por no haberse sufrido nunca un atentado mortal ningún 10 de noviembre—. El Parlamento Vasco celebrará a las 10:00 horas el acto institucional con motivo del Día de la Memoria, con la participación de representantes de todas las formaciones políticas, salvo PP y Vox, y familiares de víctimas. Al mediodía, el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá el acto central de la jornada, organizado por el Gobierno Vasco y el Instituto Gogora, presidido por el lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José..

- Arranca la COP30 en Brasil: La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. El más urgente, es el de revitalizar el Acuerdo de París, un pacto que marcó un camino hace ahora 10 años. En los últimos días, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó ha manifestado su pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

- Presentación de la campaña por el 25N: La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, presenta la campaña interinstitucional del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, acompañada de representantes de Eudel y de las tres diputaciones, en Lehendakaritza.