PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Día de la Memoria, arranca la COP30 en Brasil y presentación de la campaña por el 25N

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Dia-de-la-Memoria-efe
Acto del día de la Memoria. Foto de archivo: Irekia
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Memoriaren eguna, COP30 goi bilera Brasilen eta azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpena
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 10 de noviembre de 2025:

Día de la Memoria: Coincidiendo con el 10 de noviembre, se celebra el Día de la Memoria 2025 —Este día fue declarado en 2010 por no haberse sufrido nunca un atentado mortal ningún 10 de noviembre—. El Parlamento Vasco celebrará a las 10:00 horas el acto institucional con motivo del Día de la Memoria, con la participación de representantes de todas las formaciones políticas, salvo PP y Vox, y familiares de víctimas. Al mediodía, el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá el acto central de la jornada, organizado por el Gobierno Vasco y el Instituto Gogora, presidido por el lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José..

- Arranca la COP30 en Brasil: La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. El más urgente, es el de revitalizar el Acuerdo de París, un pacto que marcó un camino hace ahora 10 años. En los últimos días, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó ha manifestado su pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

- Presentación de la campaña por el 25N: La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, presenta la campaña interinstitucional del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, acompañada de representantes de Eudel y de las tres diputaciones, en Lehendakaritza. 

 

 

Memoria Histórica Gobierno Vasco Parlamento Vasco Cambio Climático Emergencia Climática Cumbre del clima de la ONU Emakunde Violencia machista Política

Te puede interesar

AME6410. BELÉM (BRASIL), 07/11/2025.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém (Brasil). Sánchez anunció una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas. EFE/ Antonio Lacerda
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Sánchez apuesta por la continuidad del Gobierno español hasta 2027

Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, ha asegurado que se toma "muy en serio" a Junts, pero a apostado por acabar la legislatura, algo que "merece la pena el esfuerzo", ya que según ha recalcado ""España está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años"  Sáchez ha ratificado que el Gobierno presentará un proyecto de presupuesto para 2026, pero ha afirmado que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".
Cargar más
Publicidad
X