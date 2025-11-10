Albiste izango dira: Memoriaren eguna, COP30 goi bilera Brasilen eta azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Memoriaren Eguna: Oroimenaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira egunean zehar, Memoriaren Eguna dela eta. Eusko Legebiltzarraren atarian sutontzia piztu eta lore eskaintza egingo dute goizean. PP eta Vox alderdiek ez dute ekitaldi horretan parte hartuko. Eguneko ekitaldi nagusia eguerdian izango da Gasteizko Europa Jauregian, Gogora Institutuak antolatuta. Imanol Pradales lehendakariaren eta 50 biktima ingururen parte hartzea espero da.
- COP30 goi bilera Brasilen: NBEren hogeita hamargarren klimaren goi-bilera (COP30) astelehen honetan hasiko da ofizialki Brasilgo Amazonian, Belem hirian. Helburuen zerrenda luzea da, baina, batez ere, gero eta handiagoa den negazionismoari aurre egin nahi diote. NBEren goi bileraren helburu nagusia 10 urte bete berri dituen Parisko Akordioa berrestea izango da; alegia, industria aurreko mailarekin alderatuta, planetaren berotzea 1,5 gradura mugatzea.
- Azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpena: Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak azaroaren 25aren harira —Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko Nazioarteko Eguna— erakunde publikoek prestatu duten kanpaina instituzionala aurkeztuko du, Eudeleko eta hiru aldundietako ordezkariekin batera, Lehendakaritzan.
