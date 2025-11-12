El fiscal general reitera que no filtró el email sobre el novio de Díaz Ayuso: "No lo he hecho llegar"

El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha reiterado que no filtró el email sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que está en el punto de mira del tribunal. "¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha aseverado él. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.

García Ortiz está acusado de filtrar el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía en su nombre dos delitos contra a Hacienda en busca de un pacto que le uese beneficioso.



En la penúltima jornada de su juicio por presunta revelación de secretos en el Tribunal Supremo, pasadas las 16:10 horas, el fiscal general se ha quitado la toga con la que ha seguido la vista oral en estrados al lado de sus abogados y se ha sentado en la mesa frente al tribunal para tomar la palabra este miércoles en el Supremo.

A preguntas del presidente del tribunal, ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos.



La razón es que considera que, principalmente por parte de la pareja de Díaz Ayuso, no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid uno de los correos que se cruzó con el fiscal que le investigaba para que hiciese "un uso político del mismo".

En su declración, ha defendido que el borrado de mensajes y WhatsApps de su teléfono como una acción habitual para garantizar la protección de datos de terceras personas. "Restauro valores de fábrica y me aseguro de que se cualquier dato de los que soy poseedor y que puedan perjudicar a terceras personas", ha explicado. "No hay ningún ánimo de ocultación".

Al término de una comparecencia, que ha durado una hora y media, ha recuperado una frase, que ha contado que le ha dicho recientemente una persona ajena a la causa, que cree que resume su situación: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".