Fiskal nagusiak berretsi du ez zuela filtratu Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu elektronikoa 

2024ko otsailaren 2an Alberto Gonzalez Amadorren  (Madrilgo presidentearen bikotekidea) abokatuaren mezu bat filtratzea leporatzen diote fiskal nagusiari. Mezu horretan, Ayusoren bikotekideak Ogasunaren aurkako bi delitu aitortzen zituen, iruzurra egiteagatik haren kontra zabaldutako auzian akordio bat lortzeko asmoz. 

Declaración de Álvaro García Ortíz

Alvaro Garcia Ortiz, gaur, Auzitegi Gorenean. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Estatu espainiarreko fiskal nagusiak berretsi du ez zuela filtratu Alberto Gonzalez Amadorri —Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidea— buruzko mezu elektronikoa. Mezu horretan,  Ogasunaren aurkako bi delitu egin izana aitortzen zuen Gozalez Amadorren abokatuak,  akordio bat ixtea helburu. 

"2024ko otsailaren 2an mezu elektronikoa helarazi al zenuen?", galdetu dionean Maria Angeles Sanchez Conde fiskalak, Garcia Ortizen erantzuna berehalakoa izan da: "Ez, ez nuen helarazi". 

Sekretuak argitara ematea leporatuta, Auzitegi Gorenean ari dira egiten Garcia Ortizen kontrako epaiketa. Astelehenean abiatu zen, eta gaurkoa azken aurreko saioa izan da. Fiskal nagusia 16:10 zirenean eseri da akusatuen aulkian: egunotan soinean eraman duen toga erantzi eta epailearen aurrean hizketan hasi da. 

Hasteko, uko egin dio akusazioen galderei erantzuteari, baita Gonzalez Amadorren abokatuarenei ere. Azken horri leporatu dio Gorenarekiko jokabide "desleiala" izatea. Denera, zazpi dira fiskal nagusiaren kontra aurkeztu diren akusazioak: lau eta sei urte arteko espetxea  eta 12 urterainoko inhabilitazioa eskatzen dute. 

Horien galderei ez erantzuteko arrazoien artean aipatu du egia bilatzeko oztopoak jarri dituztela eta ez dutela leial jokatu. Bere kontra jarri zuten kereilan ere, ez zirela datu guztiak  jarri salatu du. 



 

