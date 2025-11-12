Alvaro Garcia Ortiz fiskal nagusiak gaur deklaratuko du Auzitegi Gorenean, Ayusoren bikotekidearen ustezko filtrazioagatik
Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak akusatu gisa deklaratuko du asteazken honetan, Auzitegi Gorenean bere aurka egiten ari diren epaiketan. Prozesuaren hasieratik egin duen lehen deklarazio luzea izango da, eta Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekidearekin lotutako mezu elektroniko bat filtratu izana egozten diote.
Garcia Ortizek argi eta garbi ukatu zuen informazio erreserbatua filtratu izana edo zabaltzeko agindua eman izana urtarrilean instrukzio-epailearen aurrean deklaratu zuenean, eta uko egin zion epaiketako lehen egunean, ezezkoarekin erantzun baitzion egozten zaizkion delituen erantzuletzat jotzen zuen galderari.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) hamaika agentek ikerketaren nondik norakoak azaldu zituzten, urriaren 30ean fiskal nagusiaren eta probintziako fiskalburuaren bulegoetan egindako erregistroa barne. Gorenak prozeduratik kanpo utzi zuen azkenean.
Auzitegiak gaur ezagutuko ditu , halaber, konfiskatutako dispositiboen iraulketari buruzko xehetasunak eta UCOren ondorioak. Horien arabera, Garcia Ortizek "parte-hartze nabarmena" izan zuen ikertutako filtrazioa eragin zuten gertakarietan.
Fiskal nagusiak lau eta sei urte arteko espetxe-zigorra eta hamabi urte arteko gaitasungabetzea eskatu du herri-akusazioen eta akusazio partikularren aldetik. 2024ko otsailaren 2ko posta filtratu izana ukatzeaz gain, Garcia Ortizek bere gain hartu du Ayusoren bikotekidearen abokatuaren eta Ministerio Publikoaren arteko ustezko itun fiskalari buruzko informazioa argitzeko Fiskaltzak zabaldu zuen prentsa-oharraren egiletza.
Gailuen eta posta-kontuaren ezabaketari buruzko galderei ere erantzun beharko diela aurreikusten da. Ekintza hori jasotzen zituen mehatxuengatik justifikatu ditu. Aurreko deklarazioan, terminaletako informazio guztia "modu erregularrean" ezabatzen duela azaldu zuen, datu "ultrasentikorrak" dituztelako eta "legezko ezarpenagatik" egiten duela ziurtatu zuen.
