Alvaro Garcia Ortiz fiskal nagusiak gaur deklaratuko du Auzitegi Gorenean, Ayusoren bikotekidearen ustezko filtrazioagatik

Estatuko fiskal nagusiak agerraldia egingo du gaur goizean Auzitegi Gorenean, Isabel Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu bat ustez filtratu izanagatik sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Álvaro García Ortiz, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak akusatu gisa deklaratuko du asteazken honetan, Auzitegi Gorenean bere aurka egiten ari diren epaiketan. Prozesuaren hasieratik egin duen lehen deklarazio luzea izango da, eta Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekidearekin lotutako mezu elektroniko bat filtratu izana egozten diote.

Garcia Ortizek argi eta garbi ukatu zuen informazio erreserbatua filtratu izana edo zabaltzeko agindua eman izana urtarrilean instrukzio-epailearen aurrean deklaratu zuenean, eta uko egin zion epaiketako lehen egunean, ezezkoarekin erantzun baitzion egozten zaizkion delituen erantzuletzat jotzen zuen galderari.

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) hamaika agentek ikerketaren nondik norakoak azaldu zituzten, urriaren 30ean fiskal nagusiaren eta probintziako fiskalburuaren bulegoetan egindako erregistroa barne. Gorenak prozeduratik kanpo utzi zuen azkenean.

Auzitegiak gaur ezagutuko ditu , halaber, konfiskatutako dispositiboen iraulketari buruzko xehetasunak eta UCOren ondorioak. Horien arabera, Garcia Ortizek "parte-hartze nabarmena" izan zuen ikertutako filtrazioa eragin zuten gertakarietan.

Fiskal nagusiak lau eta sei urte arteko espetxe-zigorra eta hamabi urte arteko gaitasungabetzea eskatu du herri-akusazioen eta akusazio partikularren aldetik. 2024ko otsailaren 2ko posta filtratu izana ukatzeaz gain, Garcia Ortizek bere gain hartu du Ayusoren bikotekidearen abokatuaren eta Ministerio Publikoaren arteko ustezko itun fiskalari buruzko informazioa argitzeko Fiskaltzak zabaldu zuen prentsa-oharraren egiletza.

Gailuen eta posta-kontuaren ezabaketari buruzko galderei ere erantzun beharko diela aurreikusten da. Ekintza hori jasotzen zituen mehatxuengatik justifikatu ditu. Aurreko deklarazioan, terminaletako informazio guztia "modu erregularrean" ezabatzen duela azaldu zuen, datu "ultrasentikorrak" dituztelako eta "legezko ezarpenagatik" egiten duela ziurtatu zuen.

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino gehiago galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta ES Alert mezuaren atzerapena ez zela bere erruagatik izan.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"

Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.

