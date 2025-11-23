Esteban asegura que el PNV es "el que representa los valores del verdadero antifascismo"
El presidente del EBB ha hecho estas declaraciones en un acto con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, y un día después de que EH Bildu saliera a las calles de Bilbao en una manifestación antifascista.
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha subrayado este domingo que el partido jeltzale es el que "representa los valores del verdadero antifascismo, aquel que no utiliza sus mismas armas, que no utiliza la violencia, la coacción y el miedo", y ha pedido "que nadie se equivoque".
En un acto político en Sukarrieta, con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, ha recordado "como símbolo" de esa lucha contra el autoritarismo la recuperación del icónico edificio de PNV en París, que había sido sede el Gobierno Vasco en el exilio durante la guerra civil, confiscado y entregado al régimen de Franco después, y cuya titularidad recuperaron en septiembre de este año.
Además, Esteban ha pedido "hacer memoria" sobre momentos más determinantes para llegar a conocer "qué sucedió durante la mal llamada transición, en el 23F, qué pasó con Mikel Zabalza, quién estaba detrás del atentado del bar Aldana o conocer los papeles que explican el 3 de Marzo o Sanfermines del 78”.
"El Estado español debe desclasificar la documentación que permita conocer los pasajes más complejos, complicados, incluso turbulentos de su historia más reciente, porque solo así conseguiremos una historia basada en la verdad, y no un relato de parte", ha añadido el presidente del EBB. "La ley franquista de secretos oficiales tiene que ser derogada", ha insistido.
"Europa está viviendo un retroceso democrático preocupante donde la ultraderecha se siente cómoda" y "donde demasiadas voces callan ante quien quiere hacer retroceder derechos", por lo que ha defendido el papel del "nacionalismo democrático como un ancla para mantener la estabilidad, y como un faro para avanzar".
"Nada de lo que tenemos, ninguno de los derechos y libertades de los que gozamos hoy hay que darlos por asegurados; no lo están realmente", ha avisado, poniendo como ejemplo la actual situación que viven en Ucrania, Budapest o Estados Unidos.
"No nos posicionamos bajo lemas de pancartas o hacemos una política camuflados bajo una apariencia un día como partido institucional y otro como antisistema", ha enfatizado Esteban, un día después de que EH Bildu saliera a las calles de Bilbao en una manifestación antifascista.
"Así es como se lucha contra el fascismo y el autoritarismo", ha dicho para reivindicar la trayectoria de su partido en defensa de la democracia. "Un compromiso que no es retórico, sino la base ética sobre la que se ha levantado la Euskadi democrática que disfrutamos, así que, como decía don Manuel de Irujo: 'los conversos, a la cola".
