Aitor Esteban: "EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia da"

Sabino Arana EAJren sortzailearen heriotzaren 122. urteurrenean egin ditu adierazpenok EBBko presidenteak, EH Bilduk Bilboko kaleetan manifestazio antifaxista egin eta biharamunean.

SUKARRIETA (BIZKAIA) 23/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (d) y el lehendakari, Imanol Pradales (2d) participan en una ofrenda floral con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, este sábado en Sukarrieta, Bizkaia, . EFE/ Luis Tejido
Agentziak | EITB

"EAJk faxismoaren aurkako benetako balioak ordezkatzen ditu, ez dituena erabiltzen horren arma berberak, hala nola indarkeria, hertsapena eta beldurra", esan du igande honetan Aitor Esteban EBBko presidenteak, eta "inor ez dadila okertu", gaineratu du.

Sabino Arana EAJren sortzailearen heriotzaren 122. urteurrenean, ekitaldi politikoa egin dute jeltzaleek igande goizean Sukarrietan. 

Autoritarismoaren aurkako borroka horren "ikur" gisa, gogora ekarri du EAJk Parisen zuen eraikin ikonikoa berreskuratu dutela berriki. Gerra Zibilean, Jaurlaritzak erbestean jardun behar izan zuenean, eraikin hura erabili zuten, baina konfiskatu eta Francoren erregimenari entregatu zioten ondoren. EAJk eraikin horren titulartasuna berreskuratu zuen irailean.

Testuinguru horretan, Estebanek "memoria historikoa" egiteko eskatu du, erabakigarriak izan diren gertaeren inguruan: "Trantsizio deiturikoan zer gertatu zen, O-23an, Mikel Zabalzarekin zer gertatu zen, Aldana tabernako atentatuaren atzean nor zegoen edo zer gertatu zen Martxoaren 3an eta 78ko sanferminetan".

"Espainiako Estatuak desklasifikatu egin behar ditu bere historia hurbileneko pasarte konplexu eta korapilatsuenak argitu ditzaketen dokumentuak, horrela bakarrik lortuko baitugu egian oinarritutako historia eta ez alde bateko kontakizuna bakarrik zabaltzea", gaineratu du EBBko presidenteak. "Sekretu ofizialen lege frankista indargabetu egin behar da", berretsi du.

SUKARRIETA (BIZKAIA) 23/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (c-d) y lehendakari, Imanol Pradales (c-i) participan en una ofrenda floral con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, este sábado en Sukarrieta, Bizkaia, . EFE/ Luis Tejido

"Europa atzerapauso demokratiko kezkagarria bizitzen ari da, eta ultraeskuina oso eroso dago", ohartarazi du Estebanek. "Lortutako eskubideak ukatu nahi dituztenen aurrean isilik daude asko". Hori dela eta, nazionalismo demokratikoaren egitekoa nabarmendu du "egonkortasuna mantentzeko" eta "aurrera egiteko".

"Gaur egun ditugun eskubideak eta askatasunak ezin ditugu ziurtatutzat eman; ez daude ziurtatuta", ohartarazi du Estebanek. Ildo horretatik, Ukrainan, Budapesten edo AEBn bizi duten egoera adibide gisa jarri ditu.

"Ez gara pankarten lelopean jartzen, edo aldi berean alderdi instituzional eta antisistema baten itxura egiten", nabarmendu du Estebanek, EH Bilduk Bilboko kaleetan manifestazio antifaxista egin eta biharamunean.

"Horrela borrokatzen da faxismoaren eta autoritarismoaren aurka", esan du Estebanek, eta bere alderdiak demokraziaren defentsan egin duen ibilbidea aldarrikatu du. "Konpromiso hori ez da erretorikoa, baizik eta Euskadi demokratikoaren oinarri etikoa; beraz, Manuel de Irujo jaunak zioen bezala: 'horrekin bat ez datozenak, ilaran azkenak jar daitezela".

SUKARRIETA (BIZKAIA) 23/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (d) y el lehendakari, Imanol Pradales (2d) participan en una ofrenda floral con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, este sábado en Sukarrieta, Bizkaia, . EFE/ Luis Tejido
EAJ Frankismoa Memoria Historikoa Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

