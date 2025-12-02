Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 2 de diciembre de 2025:

- Pradales en Nueva Aquitania: El lehendakari, Imanol Pradales, comparece ante los medios de comunicación junto al presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, a partir de las 08:30 horas en Burdeos. Ayer, lunes, ambos mandatarios emplazaron al Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, a "convencer y presionar" a los Estados francés y español para que "aceleren la conexión" del Tren de Alta Velocidad (TAV) a ambos lados de la frontera.

- Datos de paro de noviembre: Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de noviembre.

- El gran tablero mundial, el mar de China: Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo".