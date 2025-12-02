PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Pradales en Nueva Aquitania, datos del paro y el mar de China

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da Burdeosen (Frantzia), Abiadura Handiko Trenaren lanak azkartzeko
El lehendakari Imanol Pradales, ayer, en Burdeos. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta potentzien lehia handia, Txinako itsasoa
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 2 de diciembre de 2025:

- Pradales en Nueva Aquitania: El lehendakari, Imanol Pradales, comparece ante los medios de comunicación junto al presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, a partir de las 08:30 horas en Burdeos. Ayer, lunes, ambos mandatarios emplazaron al Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, a "convencer y presionar" a los Estados francés y español para que "aceleren la conexión" del Tren de Alta Velocidad (TAV) a ambos lados de la frontera.

Datos de paro de noviembre: Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de noviembre. 

El gran tablero mundial, el mar de China: Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo". 

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido.   
