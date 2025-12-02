TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da Burdeosen (Frantzia), Abiadura Handiko Trenaren lanak azkartzeko
Imanol Pradales lehendakaria, atzo, Bordelen. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales Akitania Berrian: Imanol Pradales lehendakariak gaur amaituko du Akitania Berrira egin duen bi eguneko bidaia ofiziala. Goizean, 08:30ean, agerraldia egingo du Alain Rousset Akitania Berriko presidentearekin batera Bordelen. Azken orduetan Korridore Atlantikoaren Europako arduradunarekin elkartu dira eta abiadura handiko trenaren lotura azkar dezaten Frantziari eta Espainiari presioa egiteko eskatu diote. 

- Langabezia datuak: Espainiako Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioek azaroari dagozkion langabezia eta afiliazio datuak jakinaraziko ditu. 

- Potentzien lehia handia: Txinako itsasoa: AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.

Eguneko Titularrak Imanol Pradales Langabezia Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia Munduko albisteak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du. 

Gehiago ikusi