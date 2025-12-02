Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Pradales Akitania Berrian: Imanol Pradales lehendakariak gaur amaituko du Akitania Berrira egin duen bi eguneko bidaia ofiziala. Goizean, 08:30ean, agerraldia egingo du Alain Rousset Akitania Berriko presidentearekin batera Bordelen. Azken orduetan Korridore Atlantikoaren Europako arduradunarekin elkartu dira eta abiadura handiko trenaren lotura azkar dezaten Frantziari eta Espainiari presioa egiteko eskatu diote.
- Langabezia datuak: Espainiako Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioek azaroari dagozkion langabezia eta afiliazio datuak jakinaraziko ditu.
- Potentzien lehia handia: Txinako itsasoa: AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.
Pradales AHTren lanak azkartzeko bildu da, Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.
Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri
PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.
Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri emango dio Rene Cassin giza eskubideen saria
Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.
Mouliaak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du Errejonentzat, sexu abusu delitu jarraitua egotzita
Aktoreak eskatu du epaiketa ireki dezatela, eta 30.000 euroko kalte-ordaina ere bai; diputatu ohiak, ordea, ukatu egin du egozten zaiona, eta errudun jotzeko zantzurik ez dagoela adierazi du.
Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du.
EAJk bi jarleku gehiago izango lituzke, 29 eskuratuta, eta EH Bilduk 27 eserleku lortuko lituzke
Boto-aurreikuspenari buruz Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako inkestaren arabera, EAJk eta EH Bilduk hazkunde txikia izango lukete, eta PSE-EEk, berriz, beherakada txikia (eserleku bat galduko luke). Gainerako alderdietan ez litzateke aldaketarik izango.
Santos Cerdanek "dagokionean" azalpenak emango dituela esan du, Tafallako epaitegian agertu ostean
Santos Cerdan Milagron bizi da, jaioterrian, joan den azaroaren 19an Soto del Realeko espetxetik atera zenetik. Gaur lehen aldiz joan da Tafallako Lehen Auzialdiko Epaitegira, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aske utzi ondoren hamabostean behin ezarritako agerraldia egitera.
Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean
Omenaldia egin diote gaur Mikel Zabalzari Orbaizetan, jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean. Gaurkoan, gainera, Hego Euskal Herrian barrena haren inguruko erakusketa daraman autobusa ere izan da bertan.