El PSE-EE ve con "normalidad" la consulta del TSJPV sobre los perfiles lingüísticos

Enmarca este sabotaje en las acciones que han realizado en los últimos días, como el ataque con pintura a la sede del PP en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria. Acciones que, aseguran en el comunicado, van a favor del independentismo y en contra del "españolismo", ya que, sostienen en la nota, "para construir un país sin opresión es necesaria la independencia".