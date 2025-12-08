Familiares y amigos celebran un acto de gran emoción en el lugar donde apareció el cuerpo de Mikel Zabalza
La marcha en honor a Mikel Zabalza ha tenido hoy un punto de encuentro especial en Endarlatsa: hace 40 años su cuerpo fue hallado en las aguas del Bidasoa, esposado. Aunque para la familia e investigadores, no hay dudas de que Zabalza fue torturado, la versión oficial nunca lo ha reconocido.
Te puede interesar
Otxandiano: "Por los actos de Ernai responde Ernai, no es responsabilidad de EH Bildu"
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ve un "intento por interpelar a EH Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de EH Bildu", en referencia a los últimos actos reivindicados por la organización juvenil de la izquierda abertzale. En ese sentido, ha dicho que "si alguien tiene interés en saber por qué Ernai hace lo que hace, que le pregunte a Ernai".
Sare celebra en Durango II. Etxera Kantuz y llama a participar en la manifestación del 10 de enero
Sare ha vuelto a reclamar que a los presos de ETA no se les aplique la ley excepcional para que puedan volver a casa. La plataforma ha llamado también a participar el próximo diez de enero en la manifestación que celebrarán en Bilbao bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu".
Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana
Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
EH Bildu solicita a la Fiscalía la investigación de posibles delitos del alcalde de Laguardia
Los ediles de d la coalición abertzale relatan que a lo largo de esta legislatura se están produciendo actuaciones del alcalde y de su equipo de gobierno "que están fuera de la legalidad y pudieran llegar a ser delictivas" y se centran en dos que consideran "especialmente graves".
De Andrés (PP) reprocha la postura de jeltzales y socialistas ante los actos que "atentan directamente contra el PP"
El presidente del PP vasco ha asegurado que hay una organización que está "atentando directamente contra el PP", con nombres y apellidos: "EH Bildu y Ernai". Asimismo, ha reprochado la postura de jeltzales y socialistas ante estos hechos.
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier "coqueteo" con PP y Vox
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en la regeneración democrática exige “valentía y convicción”. Asimismo, ha advertido de que ese camino es incompatible con “coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”.
Vaquero: "Pedimos a Sánchez que ponga su voluntad para que las transferencias sean materializadas cuanto antes"
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, se ha referido al cumplimiento del Estatuto en el aniversario de la Constitución española.
Realizan una pintada y se llevan la bandera española de la Casa de Juntas de Gernika
Esta mañana ha amanecido el edificio con una pintada que decía "gurea ikurriña" y sin las banderas española y europea que ondean en la puerta. Ernai, por su parte, ha anunciado la finalización de su campaña contra "símbolos españolistas" depositando los objetos sustraídos en Durango.
El PSOE reconoce no haber estado "a la altura" con las denunciantes de Salazar
Dos militantes del partido que trabajaban con el exasesor de la Moncloa, Paco Salazar, denunciaron haber sufrido acoso. Los socialistas aseguran que activaron los protocolos.