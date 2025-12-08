Gipuzkoa
Familiares y amigos celebran un acto de gran emoción en el lugar donde apareció el cuerpo de Mikel Zabalza

La marcha en honor a Mikel Zabalza ha tenido hoy un punto de encuentro especial en Endarlatsa: hace 40 años su cuerpo fue hallado en las aguas del Bidasoa, esposado. Aunque para la familia e investigadores, no hay dudas de que Zabalza fue torturado, la versión oficial nunca lo ha reconocido. 

