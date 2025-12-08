RADIO EUSKADI
Otxandiano: "Por los actos de Ernai responde Ernai, no es responsabilidad de EH Bildu"

Euskaraz irakurri: Otxandiano: "EH Bilduk ez du inolako ardurarik Ernaik egiten dituen ekintzetan"
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ve un "intento por interpelar a EH Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de EH Bildu", en referencia a los últimos actos reivindicados por la organización juvenil de la izquierda abertzale. En ese sentido, ha dicho que "si alguien tiene interés en saber por qué Ernai hace lo que hace, que le pregunte a Ernai".

Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana
Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier "coqueteo" con PP y Vox

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en la regeneración democrática exige “valentía y convicción”. Asimismo, ha advertido de que ese camino es incompatible con “coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”.
PSE
El PSE-EE ve con "normalidad" la consulta del TSJPV sobre los perfiles lingüísticos

El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha asegurado que su partido ve "con normalidad" la consulta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) va a hacer al Tribunal Constitucional sobre la ley que regula los perfiles lingüísticos en el sector público de Euskadi. "No es la primera vez que pasa y lo tenemos que ver con normalidad y esperar a lo que diga el Constitucional", ha respondido Blasi a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco.
