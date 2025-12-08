RADIO EUSKADI
Otxandiano: "EH Bilduk ez du inolako ardurarik Ernaik egiten dituen ekintzetan"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramailearen ustez, "beste interes batzuk daude EH Bildu interpelatzen denean, EH Bildu istiluekin lotu nahi da". Ildo horretan, proposatu du "norbaitek interesa badauka Ernaik egiten dunearen inguruan, hitz egin dezala Ernairekin".

Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon
EH Bildu Pello Otxandiano Politika

Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aizpuruak (EH Bildu) ausardia eskatu du nazio aniztasunean aurrera egiteko, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasuna aitortu eta demokrazia eraberritzeko bidean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".

PSE
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PSE-EEk "normaltasunez" ikusten du EAEko Justizia Auzitegiak hizkuntza eskakizunen inguruan egindako kontsulta

Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak adierazi duenez, bere alderdiak "normaltasunez" ikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Euskadiko sektore publikoan hizkuntza eskakizunak arautzen dituen legeari buruz Auzitegi Konstituzionalari egingo dion kontsulta. "Ez da gertatzen den lehen aldia, eta Konstituzionalak esaten duenaren zain gaude", esan du Blasik Legebiltzarreko korridoreetan kazetarien galderei erantzunez.

