El PSOE ha apoyado este martes la tramitación en el Congreso de una proposición de ley de ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los Comuns y Mes para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ejercer su derecho a relacionarse en euskera, gallego o catalán con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado "con plena validez jurídica" y sin necesidad de traducción al castellano.

Éste es el objetivo principal de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, suscrita por socios parlamentarios del Gobierno, que modifica 15 leyes estatales buscando el reconocimiento de la diversidad lingüística "de forma efectiva".

Así, los autores de la iniciativa introducen obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.

Desde el PSOE, el diputado Marc Lamuá ha puesto de relieve que su partido permitirá la toma en consideración de esta iniciativa porque "siempre" ha defendido una España "diversa, plural y cohesionada", y porque cuidar las lenguas del país es "cuidar la democracia" y garantizar su uso efectivo es "garantizar derechos fundamentales".

“No son privilegios, son derechos”

Lamúa ha defendido que una de las principales fortalezas de España es su pluralidad lingüística y, de hecho, ha destacado que la Constitución no sólo reconoce esa pluralidad, sino que la "exige". "No se trata de privilegios, sino de derechos", ha recalcado el socialista catalán, quien ha cargado contra el PP y Vox por trasladar a los millones de ciudadanos que viven en Cataluña, Euskal Herria o Galicia que sus lenguas son "de segunda" y por repetir que los quieren dentro de España pero "callados o subyugados".

Tanto el PP como Vox han coincidido en que el artículo 3 de la Carta Magna reconoce que el castellano es la lengua oficial en todo el país y que el euskera, el catalán o el gallego lo son también pero, eso sí, sólo en sus respectivas comunidades y que, por tanto, pretender trasladar esa cooficialidad a toda España supone "desbordar el marco constitucional", en palabras de la diputada del PP Marta Gonzalez, quien ha acusado a los nacionalistas e independentistas de "utilizar" políticamente las lenguas y a los socialistas de ceder "siempre" a su "chantaje" y "exigencias".

El representante de ERC, Álvaro Vidal, ha sido el primero en defender un texto que, según ha dicho, pretende que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser "ciudadanos de segunda" ante la Administración y acabar, por ende, con la "discriminación" que sufren día a día. "La debilidad del plurilingüismo en España es escandalosa", ha denunciado Vidal, quien cree que, con esta ley, se pondrá fin a los "desajustes" provocados por la "asimetría" del sistema lingüístico español. "Ya no hay excusas. Aunque tarde, ha llegado el momento de cambiar las leyes, y no las lenguas", ha apostillado.