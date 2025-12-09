Instituzioetan eleaniztasuna bermatuko duen legea izapidetzea onartu du Espainiako Kongresuak
Estatuko 15 lege aldatzeko ekimenak euskaraz, katalanez edo galegoz idatzitako testuak baliozkotzea ahalbidetuko du, itzulpenik egin behar izan gabe.
Espainiako Kongresuko osoko bilkurak Estatuko erakundeen aurrean eleaniztasuna bermatzea helburu duen Lege Organikoaren proposamena aintzat hartzea onartu du astearte honetan, PSOEren, Juntsen eta proposamena egin duten talde guztien botoekin, eta PPren, Voxen eta UPNren ezezkoarekin.
Ekimena ERCko, EH Bilduko, EAJko, Sumarreko, BNGko eta Compromiseko 24 diputatuk aurkeztu dute, eta hainbat lege aldatzea proposatu du, hizkuntza ofizialei Estatuko lurralde osoan, bereziki Estatuko erakundeetan, erabateko balioa eta eraginkortasuna emateko.
Francesc-Marc Alvaro Vidal ERCko diputatuak aurkeztu du erabakia, eta azaldu du Konstituzioak ezartzen duen berdintasun-printzipioa "errealagoa eta ukigarriagoa" izan nahi duela, katalana, euskara eta galiziera erabiltzen duten hiztunek administrazio zentralaren aurrean "bigarren mailako herritarrak" izateari utz diezaioten.
Arau honen bidez, beraz, herritarrek administrazio zentralarekin edozein hizkuntza ofizialetan harremanak izateko duten benetako eskubidea bermatu nahi dute.
Besteak beste, administrazio-prozedurak eta plataforma digitalak hizkuntza guztietara osorik egokitzea edo kontratazio publikoan zeharkako hizkuntza-irizpideak txertatzea proposatzen da.
Bere hitzaldian, ERCko diputatuak salatu du PPren gobernuek zenbait erkidegotan egiten dituzten hizkuntza koofizialen "zokoratze sistematikoa", "Voxeko ultrekin" egindako akordioek behartuta.
Gobernuaren ekimen legegile guztiei betoa jarri arren, Juntsek baiezko botoa eman dio ekimena izapidetzeari, baina zalantzan jarri du PSOEk tramitazioa erraztuko duen.
Aurrera jarraitzen badu, Pilar Calvo Juntseko diputatuak azaldu duenez, zuzendu egingo du, bere alderdiak beti defendatu baitu katalanerak ez duela behar Estatuak ezer bermatzea, baizik eta "itotzeari uztea" eta Kataluniari "erabateko subiranotasuna" aitortzea.
Marc Lamua diputatu sozialistak, bere aldetik, adierazi du Konstituzioak hizkuntza-aniztasuna onartzeaz gain, "mandatua" dela eta, beraz, herritar bakoitzak bere hizkuntza ofizialarekin Estatuarekin harremanak izatea bermatzea "legezkotasun" konstituzionala eta "errespetu" instituzionala dela.
EAJren partetik, Joseba Aguirretxea diputatuak azpimarratu du lege hori "eskubideez, askatasunaz eta errespetuaz" doala, eta "aldarrikapen historiko bati" emandako erantzuna dela.
Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak, berriz, esan du proposamen horrek gaztelaniaren eta euskararen arteko "asimetria" orekatzen duela, eta euskararen babes juridikoa areagotzea defendatu du. Hori bai, PSOEren jarrera "epela" kritikatu du, Madrilen euskararen alde dagoelako, baina EAEn "ahuldu" egiten duelako.
PPk kontra bozkatu du, eta Marta Gonzalez Vazquez diputatuak Kongresuari leporatu dio Espainiako "bihotz legegilea" izateari uztea eta Gobernuko kideak pozik uzteko eta Pedro Sanchezek "egunak edo orduak" irabazteko formula guztiak probatzen dituen "laborategi" bihurtzea.
Voxek ere kontrako botoa eman du, eta Jorge Campos Asensi diputatuak esan du proposamena "konstituzioaren aurkakoa" dela eta "espainola espainiar guztien hizkuntza ofizial eta komun gisa suntsitzea" duela helburu.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak dio ez dagoela "arrazoi juridikorik" hizkuntza-eskakizunen gaia Konstituzionalera eramateko
"Kezkatuta" agertu dira Gasteizko gobernuko ordezkariak, "sektore publikoa euskalduntzeko sistema guztia zalantzan" jartzeko arriskua ikusten dutelako.
EAJk eta PSE-EEk Gipuzkoako aurrekontuak aurrera aterako dituzte, Elkarrekin Podemosekin akordioa lortuta
Miren Echeveste alderdi moreak Gipuzkoako ganberan duen eledunak eman ditu akordioari buruzko xehetasunak, arratsaldean egin duen agerraldian. Azaldu duenez, 19 milioi euroko —aurrekontu osoaren % 1,4— balioa duten proposamenak txertatu dituzte aurrekontuen proiektuan. Horiekin, "zaharren egoitzetako langileen baldintzak hobetzea eta erabiltzaileen koordainketa errebisatzea" eta "garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzea" lortu nahi dutela nabarmendu du, bereziki.
Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko
Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz", adierazi dute.
Gorenak Garcia Ortiz zigortu du, Ayusoren bikotekidearen mezu elektronikoa filtratzeagatik eta Fiskaltzaren prentsa oharragatik
Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du berak edo bere inguruko norbaitek, bera jakitun zela, Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekide den Alberto Gonzalez Amadorren abokatuaren mezu elektronikoa filtratu ziola Ser irrati kateari.
Hizkuntza ofizialak Administrazioaren organo guztietan erabiltzea eztabaidatuko dute Kongresuan
Urteko azken osoko bilkuran eztabaidatuko dute ERC, EAJ, EH Bildu, Compromis, BNG eta Mes per Mallorca eta Comuneseko parlamentariek eramandako lege-proposamena. Helburua, besteak beste, katalanez, euskaraz eta galegoz idatzitako dokumentuak Administrazio osoan onartzea da, itzulpenik egin gabe.
Ernaik salatu du bere kontrako “kriminalizazio saiakera baterako operazioa” dagoela martxan
Ezker abertzaleko gazte erakundeak bideo bat argitaratu zuen bart sare sozialetan, joan den larunbat goizaldean Gernikako Juntetxean egindako ekintza erakutsiz. Azken egunotan egin dituzten ekimenekin "gure herrian muturreko egoera bat bizi dugula" erakutsi nahi izan dutela adierazi dute, eta euren kontrako "kriminalizazio saiakera" salatu dute.
Mikel Zabalzaren gorpua aurkitu zuten lekuan emozio handiko ekitaldia egin dute senideek eta lagunek
Mikel Zabalzaren omenezko martxak topagune berezia izan du gaur Endarlatsan: duela 40 urte han bertan Bidasoako uretatik atera zutela hilik, eskuak lotuta. Familiarentzat eta ikertu dutenentzat beti torturatua izan zela argi egon bada ere, ez da sekula horrela onartu.
Otxandiano: "EH Bilduk ez du inolako ardurarik Ernaik egiten dituen ekintzetan"
Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramailearen ustez, "beste interes batzuk daude EH Bildu interpelatzen denean, EH Bildu istiluekin lotu nahi da". Ildo horretan, proposatu du "norbaitek interesa badauka Ernaik egiten dunearen inguruan, hitz egin dezala Ernairekin".
"Ezin da gehiago luzatu" lelopean, II. Etxera Kantuz Topaketa egin du Sarek Durangon
Sarek II. Etxera Kantuz Topaketa egin du Durangon. “Ezin da gehiago luzatu” dinamikaren baitan egindako ekimen horrekin, ETAko presoei salbuespenik gabeko espetxe politika arrunta aplika diezaieten eskatu dute. Aldarrikapen horri bidea emateko, urtarrilaren 10ean manifestazioa egingo dute Bilbon.