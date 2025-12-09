Hizkuntza eskubideak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Instituzioetan eleaniztasuna bermatuko duen legea izapidetzea onartu du Espainiako Kongresuak

Estatuko 15 lege aldatzeko ekimenak euskaraz, katalanez edo galegoz idatzitako testuak baliozkotzea ahalbidetuko du, itzulpenik egin behar izan gabe.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales. Además, se presentan iniciativas no de ley sobre teletrabajo rural y control telemático en casos de violencia de género. Eduardo Parra / Europa Press 22/10/2025

Kongresuko osoko bilkura baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Kongresuko osoko bilkurak Estatuko erakundeen aurrean eleaniztasuna bermatzea helburu duen Lege Organikoaren proposamena aintzat hartzea onartu du astearte honetan, PSOEren, Juntsen eta proposamena egin duten talde guztien botoekin, eta PPren, Voxen eta UPNren ezezkoarekin.

Ekimena ERCko, EH Bilduko, EAJko, Sumarreko, BNGko eta Compromiseko 24 diputatuk aurkeztu dute, eta hainbat lege aldatzea proposatu du, hizkuntza ofizialei Estatuko lurralde osoan, bereziki Estatuko erakundeetan, erabateko balioa eta eraginkortasuna emateko.

Francesc-Marc Alvaro Vidal ERCko diputatuak aurkeztu du erabakia, eta azaldu du Konstituzioak ezartzen duen berdintasun-printzipioa "errealagoa eta ukigarriagoa" izan nahi duela, katalana, euskara eta galiziera erabiltzen duten hiztunek administrazio zentralaren aurrean "bigarren mailako herritarrak" izateari utz diezaioten.

Arau honen bidez, beraz, herritarrek administrazio zentralarekin edozein hizkuntza ofizialetan harremanak izateko duten benetako eskubidea bermatu nahi dute.

Besteak beste, administrazio-prozedurak eta plataforma digitalak hizkuntza guztietara osorik egokitzea edo kontratazio publikoan zeharkako hizkuntza-irizpideak txertatzea proposatzen da.

Bere hitzaldian, ERCko diputatuak salatu du PPren gobernuek zenbait erkidegotan egiten dituzten hizkuntza koofizialen "zokoratze sistematikoa", "Voxeko ultrekin" egindako akordioek behartuta.

Gobernuaren ekimen legegile guztiei betoa jarri arren, Juntsek baiezko botoa eman dio ekimena izapidetzeari, baina zalantzan jarri du PSOEk tramitazioa erraztuko duen.

Aurrera jarraitzen badu, Pilar Calvo Juntseko diputatuak azaldu duenez, zuzendu egingo du, bere alderdiak beti defendatu baitu katalanerak ez duela behar Estatuak ezer bermatzea, baizik eta "itotzeari uztea" eta Kataluniari "erabateko subiranotasuna" aitortzea.

Marc Lamua diputatu sozialistak, bere aldetik, adierazi du Konstituzioak hizkuntza-aniztasuna onartzeaz gain, "mandatua" dela eta, beraz, herritar bakoitzak bere hizkuntza ofizialarekin Estatuarekin harremanak izatea bermatzea "legezkotasun" konstituzionala eta "errespetu" instituzionala dela.

18:00 - 20:00

EAJren partetik, Joseba Aguirretxea diputatuak azpimarratu du lege hori "eskubideez, askatasunaz eta errespetuaz" doala, eta "aldarrikapen historiko bati" emandako erantzuna dela.

Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak, berriz, esan du proposamen horrek gaztelaniaren eta euskararen arteko "asimetria" orekatzen duela, eta euskararen babes juridikoa areagotzea defendatu du. Hori bai, PSOEren jarrera "epela" kritikatu du, Madrilen euskararen alde dagoelako, baina EAEn "ahuldu" egiten duelako.

PPk kontra bozkatu du, eta Marta Gonzalez Vazquez diputatuak Kongresuari leporatu dio Espainiako "bihotz legegilea" izateari uztea eta Gobernuko kideak pozik uzteko eta Pedro Sanchezek "egunak edo orduak" irabazteko formula guztiak probatzen dituen "laborategi" bihurtzea.

Voxek ere kontrako botoa eman du, eta Jorge Campos Asensi diputatuak esan du proposamena "konstituzioaren aurkakoa" dela eta "espainola espainiar guztien hizkuntza ofizial eta komun gisa suntsitzea" duela helburu.

Euskara Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Katalunia Galizia Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Miren Echeveste Elkarrekin Podemos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk eta PSE-EEk Gipuzkoako aurrekontuak aurrera aterako dituzte, Elkarrekin Podemosekin akordioa lortuta

Miren Echeveste alderdi moreak Gipuzkoako ganberan duen eledunak eman ditu akordioari buruzko xehetasunak, arratsaldean egin duen agerraldian. Azaldu duenez, 19 milioi euroko —aurrekontu osoaren % 1,4— balioa duten proposamenak txertatu dituzte aurrekontuen proiektuan. Horiekin, "zaharren egoitzetako langileen baldintzak hobetzea eta erabiltzaileen koordainketa errebisatzea" eta "garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzea" lortu nahi dutela nabarmendu du, bereziki. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko

Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz", adierazi dute. 

Gehiago ikusi