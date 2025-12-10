Pradales considera que EH Bildu "no puede lavarse las manos" tras los sabotajes de Ernai
El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "EH Bildu no puede lavarse las manos" respecto a los sabotajes y ataques a otros partidos reivindicados por Ernai, organización juvenil de Sortu. Ha considerado "inadmisible que Ernai, que es la organización juvenil de Sortu, se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido y no tenga un reproche de la dirección de esa formación", que es, a su vez, "el núcleo dirigente" de EH Bildu.
Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa
La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero no como alcalde
El socialista niega las acusaciones, y avanza que "emprenderá acciones judiciales" y que ha sido su "amor al partido" y poder "facilitar su defensa" lo que le ha hecho apartarse.
La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas
Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
El PNV ve con preocupación la consulta del TSJPV sobre la ley de empleo público en el Tribunal Costitucional
La secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, ha dicho en Euskadi Irratia que la decisión cuestiona incluso la ley de normalización del euskera.
Pradales insiste a Sánchez en que cumpla el Estatuto en 2025 y advierte que no dirán "sí a todo como mal menor"
Tras asegurar que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", el lehendakari ha precisado que en enero se evaluará "el compromiso político real" del Ejecutivo de Sánchez y será el momento de la "reválida bilateral". "Y el presidente del Gobierno español lo sabe", ha asegurado Imanol Pradales.
Zupiria afirma que es "evidente" que existe un debate político sobre "cómo se configura" el espacio de la izquierda abertzale
Por un lado, según el consejero, hay "un aspecto mas cívico", que representa EH Bildu "como coalición que aspira a gobernar Euskadi", pero dentro de ese mundo "está también Sortu y Ernai, que quieren combinar la actuación política con la movilización popular", algo legítimo, "pero el asunto es si se justifica o no el uso de la violencia". "Todo no se puede", ha recalcado.
El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar
Teresa Peramato ha pasado ya todos los trámites pertinentes para su nombramiento al haber informado favorablemente al mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras lo cual compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de que se pudieran valorar sus méritos e idoneidad. Tras ello, el Consejo de Ministros de ayer la nombró fiscal general del Estado.
El Congreso aprueba tramitar una ley que garantiza el plurilingüismo en las instituciones
La iniciativa reforma 15 leyes estatales y permitirá dar validez a escritos en euskera, catalán o gallego sin necesidad de traducción.
Gobierno Vasco: "No hay motivo jurídico para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos"
Representantes del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz han alertado de la "gravedad" de que se cuestione el marco legal que sustenta la normalización del euskera en la administración pública, y han mostrado su preocupación por la judicialización y la instrumentalización de la lengua.