Pradalesen ustez, EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" behar ditu Ernairen sabotajeak

18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, "EH Bilduk ezin ditu eskuak garbitu" Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, aldarrikatutako sabotajeei eta erasoei dagokienez. "Onartezina da Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, alderdi baten egoitza baten aurkako erasoa publikoki aldarrikatzeko aukera ematea, eta alderdi horren zuzendaritzaren gaitzespenik ez izatea", hori baita, aldi berean, EH Bilduren "muina".

Imanol Pradales EH Bildu Politika

maddalen iriarte miren echeveste
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta

Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduko ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi moreko eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak Madrilen eta Gipuzkoan jarrera ezberdinak dituela salatu du. 

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek 2025ean Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi, eta ohartarazi du ez diotela "guztiari baietz esango"

"Dezibelioak igoko" ez dituztela eta "haserrearen espirala" elikatuko ez dutela adierazi ostean, lehendakariak zehaztu du urtarrilean Sanchezen Gobernuaren "benetako konpromiso politikoa" neurtuko dutela eta "aldebiko ebaluazioaren" unea iritsiko dela. "Gernikako Estatutua bere osotasunean betetzea ez da kapritxo bat. Betebehar bat da", gaineratu du Imanol Pradalesek.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiriaren arabera, "agerikoa da" ezker abertzalearen espazioa "nola eratzen den" aztertzeko eztabaida politikoa dagoela

Alde batetik, sailburuaren arabera, "alderdi zibikoagoa" dago, EH Bilduk "Euskadi gobernatu nahi duen koalizio gisa" ordezkatzen duena, baina mundu horren barruan "Sortu eta Ernai ere badaude, jarduera politikoa eta herri mobilizazioa uztartu nahi dituztenak", eta "hori zilegi da, baina kontua da indarkeria erabiltzea justifikatzen den ala ez". "Dena batera ezin da", azpimarratu du.

