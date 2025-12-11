Memoria histórica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi

Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
Imagen de 'Txiki' y Otaegi en sendos carteles. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak "legez kanpokotzat, legez kanpokotzat eta baliogabetzat" jo ditu 'Txiki' eta Otaegiren gerra kontseiluak eta exekuzioak
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi, declarando "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las condenas a muerte que derivaron en sus ejecuciones durante el franquismo, según una nota de prensa difundida a los medios por el representante legal de las familias, Juanjo Álvarez.

Las familias de ambas víctimas solicitaron la reparación el 14 de enero de 2025 ante la Delegación del Gobierno en Euskadi. El abogado y catedrático Juanjo Álvarez elaboró la fundamentación jurídica, basada en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que establece la nulidad de las condenas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la Guerra y la Dictadura.

El Gobierno español reconoce ahora que Txiki y Otaegi fueron perseguidos por "razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos". La declaración oficial subraya "la injusticia y arbitrariedad de los procesos", y afirma que "la reparación contribuye a restaurar la dignidad personal y familiar de ambos, así como a fortalecer la memoria democrática".

Las resoluciones están fechadas el 25 de noviembre de 2025 y firmadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.

Las familias han agradecido la gestión de la Delegación del Gobierno en Euskadi, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de sus equipos de atención a víctimas, así como el apoyo previo del Gobierno Vasco y, en el caso de Txiki, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL TXIKI
DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL OTAEGI

Últimos fusilados del franquismo

Los miembros de ETA Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi fueron fusilados, junto a otras tres personas, el 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, y supusieron las últimas ejecuciones del franquismo.

El Congreso homenajeará este jueves a ‘Txiki’ y Otaegi
50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
Memoria Histórica Gobierno de España Gobierno Vasco Franquismo Final de ETA Política

Te puede interesar

maddalen iriarte miren echeveste
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa

La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales considera que EH Bildu "no puede lavarse las manos" tras los sabotajes de Ernai

El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "EH Bildu no puede lavarse las manos" respecto a los sabotajes y ataques a otros partidos reivindicados por Ernai, organización juvenil de Sortu. Ha considerado "inadmisible que Ernai, que es la organización juvenil de Sortu, se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido y no tenga un reproche de la dirección de esa formación", que es, a su vez, "el núcleo dirigente" de EH Bildu.
Cargar más