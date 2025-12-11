Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu 'Txiki' eta Otaegi epaitu zituzten Gerra-Kontseiluak eta bien exekuzioak
Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik, bermerik gabeko epaitegiengatik eta giza eskubideen urraketen biktimengatik" jazarri zituztela aitortuz.
Espainiako Gobernuak Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonalerako Adierazpena onartu du, eta "ilegitimotzat eta baliogabetzat" jo ditu horien epaitu zituzten Gerra Kontseiluak eta horien heriotza-zigorrak, Juanjo Alvarez familien zuzenbide-ordezkariak hedabideei zabaldutako prentsa-ohar baten arabera.
Bi biktimen familiek erreparazioa eskatu zuten 2025eko urtarrilaren 14an Espainiako Gobernuak Euskadin duen Ordezkaritzaren aurrean. Memoria Demokratikoaren Legearen 4., 5. eta 6. artikuluetan oinarritutako oinarri juridikoa landu zuen Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunak, Gerra eta Diktadura garaiko arrazoi politiko, ideologiko edo kontzientzikoengatik emandako kondenak deusezak direla ezartzen duena.
Orain, Espainiako Gobernuak onartu du Txiki eta Otaegi "arrazoi politikoengatik, bermerik gabeko epaitegiengatik eta giza eskubideen urraketen biktimengatik" jazarri zituztela. Adierazpen ofizialak "prozesuen bidegabekeria eta arbitrariotasuna" azpimarratu ditu, eta "erreparazioak bien duintasun pertsonala eta familiarra berrezartzen eta memoria demokratikoa indartzen" lagunduko duela.
Ebazpenak 2025eko azaroaren 25eko data du, Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak sinatuta.
Familiek eskerrak eman dizkiete Espainiako Gobernuak Euskadin duen Ordezkaritzari, Lurralde Politika eta Memoria Demokratikorako Ministerioari eta biktimei laguntzeko taldeei, bai eta Eusko Jaurlaritzari eta, Txikiren kasuan, Kataluniako Generalitateko Justizia Sailari, emandako laguntzagatik ere.
Frankismoaren azken fusilatuak
1975eko irailaren 27an fusilatu zituzten Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi ETAko kideak, beste hiru lagunekin batera, Francisco Franco diktadorea hil baino bi hilabete eskas lehenago. Horiexek frankismoaren azken exekuzioak izan ziren.
