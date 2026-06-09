NEGOZIAZIOA
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Eusko Jaurlaritzak 70 milioi eskaini ditu urtero medikuen lan-baldintzak eta soldatak hobetzeko

Alberto Martinez Osasun sailburuak Euskadiko profesional sanitarioekin egindako negoziazioen aurrerapenak azpimarratu ditu, eta Estatutu Marko berriaren tramitazioan Osasun Ministerioak egindako kudeaketa kritikatu du.

18:00 - 20:00
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EITB

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Eusko Jaurlaritzak irekita ditu medikuen ordezkariekin negoziaketak, eta urtean 70 milioi euroko lan- eta ordainsari-hobekuntzak aurreikusten dituen proposamen batean ari da lanean, Alberto Martinez Osasun sailburuak iragarri duenez.

Osasun arduradunak azaldu duenez, honako neurriak planteatu dituzte: atseden-denbora gehiago, guardien ordainsaria hobetzea, produktibitate-osagarria handitzea, karrera profesionala indartzea eta guardien sistema berrantolatzeko lantaldeak sortzea.

Martinezek adierazi duenez, medikuek deitutako grebak estatu mailako gatazka bati erantzuten dio eta Euskadin akordioren lortuko balitz ere, hura mantenduko litzateke, eta Eusko Jaurlaritzak negoziazioaren aldeko apustua egiten jarraituko du. "Gure ustez, hori da bidea: elkarrizketa, negoziazioa eta errealismoa", adierazi du.

Sailburuak berretsi du Euskadi bere eskumenen barruan ari dela lanean osasun-arloko profesionalen eskaerei erantzuteko. Ildo horretan, ziurtatu du Jaurlaritzak etengabeko elkarrizketa duela Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin, konponbide zehatzetan aurrera egiteko.

Ministerioari egindako kritikak Estatutu Markoa dela eta

Agerraldian, Martinezek adierazi du ez dagoela ados Osasun Ministerioak Estatutu Marko berriaren tramitazioan egindako kudeaketarekin.

Salatu duenez, Ministerioak testua onartu zuen Ministroen Kontseiluan, autonomia erkidegoei edukia aztertzeko deialdia egin baino lehen. Bere ustez, jarduera hori "errespetu falta instituzionala" da, eta arazoak agerian uzten ditu elkarrizketaren kudeaketan.

Sailburuak gogorarazi du proiektuak medikuen babesik gabe jarraitzen duela, abendutik mobilizazioak egiten ari baitira, eta hainbat sindikatuk egungo proposamenaren aurka daudela adierazi du.

Gainera, ohartarazi du erreformak oraindik ez duela finantzaketa definiturik, eta osasun-arloko profesionalen faltak markatutako testuinguru batean planteatzen dela, eta horrek zaildu egiten duela epe laburrean egiturazko aldaketak aplikatzea.

Martinezek azpimarratu du Esparru Estatutua Estatuko arau bat dela, eta horren negoziazioa Osasun Ministerioari dagokiola. Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak medikuen lan-baldintzak hobetzeko eta osasun-sistema publikoaren kalitatea indartzeko akordio propioetan lanean jarraituko duela defendatu du.

Osasuna Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

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