El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico
El Gobierno Vasco mantiene abiertas las negociaciones con los representantes del personal médico y trabaja sobre una propuesta que contempla mejoras laborales y retributivas valoradas en unos 70 millones de euros anuales, según ha anunciado este martes el consejero de Salud, Alberto Martínez.
El responsable de Salud ha explicado que las medidas planteadas incluyen más tiempo de descanso, una mejora en la retribución de las guardias, incrementos en el complemento de productividad, el refuerzo de la carrera profesional y la creación de grupos de trabajo para reorganizar el sistema de guardias.
Martínez ha señalado que, aunque la huelga convocada por los médicos responde a un conflicto de ámbito estatal y se mantendría incluso si se alcanzaran acuerdos en Euskadi, el Gobierno Vasco continuará apostando por la negociación. "Entendemos que este es el camino: el diálogo, la negociación y el realismo", ha afirmado.
El consejero ha insistido en que Euskadi está actuando dentro de sus competencias para responder a las demandas de los profesionales sanitarios. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con el Sindicato Médico de Euskadi para avanzar en soluciones concretas.
Críticas al Ministerio por el Estatuto Marco
Durante su comparecencia, Martínez también ha mostrado su desacuerdo con la gestión realizada por el Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.
Según ha denunciado, el Ministerio aprobó el texto en el Consejo de Ministros antes de convocar a las comunidades autónomas para abordar su contenido. A su juicio, esta actuación supone una "falta de respeto institucional" y evidencia problemas en la gestión del diálogo.
El consejero ha recordado que el proyecto sigue sin contar con el respaldo de los médicos, que mantienen movilizaciones desde diciembre, y ha señalado que también varios sindicatos han expresado su rechazo a la propuesta actual.
Además, ha advertido de que la reforma no dispone todavía de una financiación claramente definida y se plantea en un contexto marcado por la falta de profesionales sanitarios, lo que dificulta la aplicación de cambios estructurales a corto plazo.
Martínez ha subrayado que el Estatuto Marco es una norma estatal cuya negociación corresponde al Ministerio de Sanidad. Frente a ello, ha defendido que el Gobierno Vasco continuará trabajando en acuerdos propios para mejorar las condiciones laborales del personal médico y reforzar la calidad del sistema sanitario público.
Te puede interesar
Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir", responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez.
¿Quién es Mikel Hidalgo, el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao?
El bilbaíno, nacido en 1993, ha desarrollado su carrera entre el sector privado y el Gobierno Vasco, donde trabaja desde 2022 en proyectos ligados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Será noticia: Arranque del 90 Aniversario del Gobierno Vasco, León XIV en Barcelona y presentación del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mikel Hidalgo designado candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao a la espera de la ratificación de las bases
Hidalgo tiene 33 años y es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Forma parte de la Lehendakaritza de Imanol Pradales, como uno de los responsables de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El consejero Martínez anuncia la tramitación de la ley que regulará la participación de los pacientes en la sanidad
Se trata de una medida pionera porque, de aprobarse, será la primera ley del Estado que permita la participación de las asociaciones de pacientes "en el diseño y toma decisiones de las políticas de salud" El consejero quiere comenzar la tramitación en un mes elevando un anteproyecto al Consejo de Gobierno.
Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso para hablar sobre las últimas causas que afectan al PSOE
El presidente del Gobierno de España Sánchez pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez.
La abstención de EH Bildu permite al PNV avanzar en la tramitación de su reforma de la Ley de Empleo Público
La coalición considera que, "en plena ofensiva política, mediática y judicial contra el euskara", el no acuerdo no es una opción. La proposición original de EH Bildu, por su parte, también continúa la tramitación en la comisión.
PNV mantendría el liderazgo en Álava y Bizkaia, mientras EH Bildu se impondría en Gipuzkoa
La encuesta del Gobierno Vasco sitúa al PSE-EE como tercera fuerza en los tres territorios y prevé una abstención cercana al 41%.
Aitor Esteban acusa a EH Bildu de ocultar las agresiones machistas de Errenteria "por afinidad política"
Según el presidente de EBB, la izquierda abertzale ha planteado a las mujeres que han sido víctimas de agresiones "gestionar los hechos por cauces internos, es decir, taparlo". A su juicio, es "el mismo sistema utilizado durante décadas por la Iglesia, a la que tanto critican". "Y si lo de la Iglesia está mal, que lo está, lo de EH Bildu también", ha advertido.