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El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado los avances en la negociación con los profesionales sanitarios de Euskadi, al tiempo que ha criticado la gestión del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.
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Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak 70 milioi eskaini ditu urtero medikuen lan-baldintzak eta soldatak hobetzeko
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EITB

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El Gobierno Vasco mantiene abiertas las negociaciones con los representantes del personal médico y trabaja sobre una propuesta que contempla mejoras laborales y retributivas valoradas en unos 70 millones de euros anuales, según ha anunciado este martes el consejero de Salud, Alberto Martínez.

El responsable de Salud ha explicado que las medidas planteadas incluyen más tiempo de descanso, una mejora en la retribución de las guardias, incrementos en el complemento de productividad, el refuerzo de la carrera profesional y la creación de grupos de trabajo para reorganizar el sistema de guardias.

Martínez ha señalado que, aunque la huelga convocada por los médicos responde a un conflicto de ámbito estatal y se mantendría incluso si se alcanzaran acuerdos en Euskadi, el Gobierno Vasco continuará apostando por la negociación. "Entendemos que este es el camino: el diálogo, la negociación y el realismo", ha afirmado.

El consejero ha insistido en que Euskadi está actuando dentro de sus competencias para responder a las demandas de los profesionales sanitarios. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con el Sindicato Médico de Euskadi para avanzar en soluciones concretas.

Críticas al Ministerio por el Estatuto Marco

Durante su comparecencia, Martínez también ha mostrado su desacuerdo con la gestión realizada por el Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.

Según ha denunciado, el Ministerio aprobó el texto en el Consejo de Ministros antes de convocar a las comunidades autónomas para abordar su contenido. A su juicio, esta actuación supone una "falta de respeto institucional" y evidencia problemas en la gestión del diálogo.

El consejero ha recordado que el proyecto sigue sin contar con el respaldo de los médicos, que mantienen movilizaciones desde diciembre, y ha señalado que también varios sindicatos han expresado su rechazo a la propuesta actual.

Además, ha advertido de que la reforma no dispone todavía de una financiación claramente definida y se plantea en un contexto marcado por la falta de profesionales sanitarios, lo que dificulta la aplicación de cambios estructurales a corto plazo.

Martínez ha subrayado que el Estatuto Marco es una norma estatal cuya negociación corresponde al Ministerio de Sanidad. Frente a ello, ha defendido que el Gobierno Vasco continuará trabajando en acuerdos propios para mejorar las condiciones laborales del personal médico y reforzar la calidad del sistema sanitario público.

Salud Gobierno Vasco Gobierno de España Política

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