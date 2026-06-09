El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico

El Gobierno Vasco mantiene abiertas las negociaciones con los representantes del personal médico y trabaja sobre una propuesta que contempla mejoras laborales y retributivas valoradas en unos 70 millones de euros anuales, según ha anunciado este martes el consejero de Salud, Alberto Martínez.

El responsable de Salud ha explicado que las medidas planteadas incluyen más tiempo de descanso, una mejora en la retribución de las guardias, incrementos en el complemento de productividad, el refuerzo de la carrera profesional y la creación de grupos de trabajo para reorganizar el sistema de guardias.

Martínez ha señalado que, aunque la huelga convocada por los médicos responde a un conflicto de ámbito estatal y se mantendría incluso si se alcanzaran acuerdos en Euskadi, el Gobierno Vasco continuará apostando por la negociación. "Entendemos que este es el camino: el diálogo, la negociación y el realismo", ha afirmado.

El consejero ha insistido en que Euskadi está actuando dentro de sus competencias para responder a las demandas de los profesionales sanitarios. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con el Sindicato Médico de Euskadi para avanzar en soluciones concretas.