Detenciones en Navarra
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Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Marlaskak esan du Nafarroako Unibertsitatean izandako istiluen osteko polizia-operazioa "proportzionala" izan dela
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EITB

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En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".

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