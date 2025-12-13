Podemos Euskadi dice que los acuerdos que alcanza son para garantizar los derechos de la mayoría

Richar Vaquero, coodinador de Podemos Euskadi, ha asegurado que los acuerdos conseguidos en Euskadi por su formación lanzan el mensaje de que "el dinero público no está para engordar los beneficios de unos pocos sino para garantizar los derechos de la mayoría".

"Mientras otros defienden los privilegios de las grandes fortunas y las corporaciones, nosotros hemos puesto sobre la mesa las necesidades de la mayoría social de Euskadi", ha dicho Vaquero en la apertura de la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de su partido que ha tenido lugar este sábado en San Sebastián.

Durante su intervención, Vaquero se ha referido al pacto presupuestario alcanzado por su formación con el Gobierno Foral de Gipuzkoa (PNV/PSE-EE) que, según ha dicho, ha servido para "acordar cosas muy valiosas para la gente" y "reforzar el sistema de cuidados", entre otros aspectos.

Igualmente, ha aludido a las negociaciones abiertas sobre los presupuestos de Álava, en las que tanto la Diputación como Podemos dan por seguro un pacto. "Seguiremos negociando con la misma firmeza", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que Podemos no firmará "cualquier cosa".