Podemos Euskadik dio lortzen dituen akordioak gehiengoaren eskubideak bermatzeko direla

Richar Vaquero koordinatzaileak Arabako aurrekontuen inguruan irekitako negoziazioak aipatu ditu; izan ere, Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk akordio bat lortzear daude. "Irmotasun berarekin negoziatzen jarraituko dugu", azpimarratu du.

Richar Vaquero, Podemos Euskadiko koodinatzailea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Richar Vaquero Podemos Euskadiko koodinadorearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) lortutako akordioek honako mezu hau zabaltzen dute: "Diru publikoa ez dago gutxi batzuen irabaziak gizentzeko, gehiengoaren eskubideak bermatzeko baizik".

"Beste batzuek aberastasun handien eta korporazioen pribilegioak defendatzen dituzten bitartean, guk Euskadiko gehiengo sozialaren beharrak jarri ditugu mahai gainean", esan du Vaquerok bere alderdiaren Herritarren Kontseilu Autonomikoaren bileran.

Bere hitzaldian, Vaquerok bere alderdiak Gipuzkoako Foru Gobernuarekin (EAJ eta PSE-EE) lortutako aurrekontu-ituna izan du hizpide, besteak beste, "jendearentzat oso baliotsuak diren gauzak adosteko" eta "zaintza sistema indartzeko" balio izan duena.

Era berean, Arabako aurrekontuen inguruan irekitako negoziazioak aipatu ditu, Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk akordio bat lortzear baitute. "Irmotasun berarekin negoziatzen jarraituko dugu", azpimarratu du, eta ohartarazi du Podemosek ez duela "edozer" sinatuko.

