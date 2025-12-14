La Audiencia Nacional investiga un contrato de Tubos Reunidos por presuntas ‘mordidas’ a Leire Díaz

La Audiencia Nacional española investiga cinco contratos relacionados con Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, y entre las empresas salpicadas estarían Tubos Reunidos y Erri Berri.

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, investiga cinco obras sospechosas por valor de 132 millones por el cobro de presuntas mordidas entre 2021 y 2022. Amaños en los que estarían implicados supuestamente Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández. Según la UCO, los tres habrían recibido sobornos presuntamente de la vasca Tubos Reunidos, para acelerar una adjudicación, y de la navarra Erri Berri, para entrar en una obra en Asturias.



Tubos Reunidos tenía como asesor hasta hace meses al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, como reconoce la empresa, que sin embargo niega relación alguna con Leire Díez y Antxon Alonso. Según cuentan desde la empresa a EITB, han entregado al juzgado la información requerida sobre el contrato de asesoramiento con Fernández y se ponen a disposición para colaborar con la Justicia.



En informe de la Guardia Civil asegura que Tubos Reunidos habría pagado supuestamente mordidas para acelerar la adjudicación de un contrato por valor de 113 millones, tal y como se desprende de algunos mensajes de Wasap que los tres intercambiaron en un grupo denominado HIRUROK. Según la UCO, los tres habrían percibido comisiones por valor de unos 115.000 euros por parte de la empresa vasca.



Entre los contratos sospechosos está también el del Parque Empresarial del Principado de Asturias, en Avilés, al que optaba la empresa de Demoliciones Erri Berri, de Olite. Según medios, la empresa navarra habría pagado 400.000 euros a los tres imputados por entrar en esta obra. Erri Berri fue una de las empresas registradas este jueves por la UCO.