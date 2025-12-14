USTELKERIA
Auzitegi Nazionala Tubos Reunidosen kontratu bat ikertzen ari da, Leire Diazi ustez eskupekoak emateagatik

Guardia Zibilaren txostenaren arabera, 113 milioi euroko kontratu baten esleipena azkartzeko, komisioak ordaindu zizkion enpresak. Nafarroako Erri Berri enpresarekin egindako beste kontratu bat ere badago ikerketapean.

Espainiako Auzitegi Nazionala Leire Diezekin, Antxon Alonsorekin eta Vicente Fernandezekin lotutako bost kontratu ikertzen ari da, eta nahasitako enpresen artean Tubos Reunidos eta Erri Berri daude.

Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epailea 132 milioi euroko bost obra susmagarri ikertzen ari da, 2021a eta 2022a bitartean ustez komisioak ordaintzeagatik. Leire Diez, Antxon Alonso eta Vicente Fernandez daude kontratu horietan nahasita. UCOren arabera, hirurek ustez Tubos Reunidos euskal enpresaren eskupekoak jaso zituzten esleipen bat azkartzeko, eta Erri Berri enpresa nafarrarenak, Asturiasen obra batean sartzeko.

Tubos Reunidosek Vicente Fernandez SEPIren presidente ohia zuen aholkulari duela hilabete batzuk arte, enpresak aitortu duen bezala, baina Leire Diezekin eta Antxon Alonsorekin ez duela inolako harremanik esan du. Enpresak EITBri azaldu dionez, Fernandezekin sinatutako aholkularitza kontratuari buruzko informazioa epaitegiaren esku utzi du, eta Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest agertu da.

Guardia Zibilaren txostenaren arabera, Tubos Reunidosek ustez komisioak ordaindu zituen 113 milioi euroko kontratu baten esleipena bizkortzeko, hiru susmagarriek HIRUROK izeneko WhatsAppeko talde batean trukatu zituzten mezu batzuetatik ondoriozta daitekeenez. UCOren arabera, 115.000 euro inguruko komisioak jasoko zituzten hirurek euskal enpresaren aldetik.

Kontratu susmagarrien artean Erri Berri enpresa nafarraren bat ere badago. Enpresa horrek ustez 400.000 euro ordaindu zizkien hiru auzipetuei Asturiasko Enpresa Parkean kontratu bat lortzeagatik. UCOk ostegun honetan erregistratu duen enpresetako bat, hain zuzen ere, Erri Berri izan da.

Fiskaltzak kautelazko askatasuna eskatu du Leire Diezentzat eta Antxon Alonso enpresaburuarentzat
