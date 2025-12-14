PROTESTA POR PALESTINA
La persona arrestada en la protesta contra CAF en Bilbao sigue en comisaría, y se niega a identificarse, según la Ertzaintza

La protesta tuvo lugar el sábado al mediodía en el centro de Bilbao, y pedía a la empresa vasca CAF que abandonara sus contratos con Israel. Durante la protesta, cuatro ertzainas resultaron heridos por contusiones, y varios manifestantes denunciaron también haber resultado heridos.
Tranbiaren zerbitzua eten dute protesta batekin.
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Bilboko CAFen aurkako protestan atxilotutako pertsonak ertzain-etxean jarraitzen du, eta ez du bere burua identifikatu nahi

La persona arrestada ayer sábado en una concentración contra CAF en Bilbao sigue sin querer identificarse ante la Ertzaintza y continúa en comisaría, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. 

La protesta tuvo lugar el sábado al mediodía en el centro de Bilbao, y pedía a la empresa vasca CAF que abandonara sus contratos con Israel. Durante la protesta, cuatro ertzainas resultaron heridos por contusiones, y varios manifestantes denunciaron también haber resultado heridos. 

La movilización que terminó con la intervención policial se desarrolló al mediodía en la Plaza Circular donde los asistentes, con banderas palestinas, se tumbaron sobre las vías del tranvía bloqueando su paso y el de otros vehículos.

La Ertzaintza arrestó a la persona que se negó a identificarse por un delito de desobediencia y por desórdenes públicos, y hoy domingo sigue en la comisaría sin facilitar su identificación.

Tranvía de Bilbao Bilbao Palestina Israel Política

