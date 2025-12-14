PALESTINAREN ALDEKO PROTESTA
CAFen aurkako protestan atxilotutako pertsonak ertzain-etxean jarraitzen du, eta ez du bere burua identifikatu nahi, Ertzaintzaren arabera

Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan behera uztea eskatzeko. Protestan, lau ertzain eta manifestari batzuk zauritu ziren.

Tranbiaren zerbitzua eten dute protesta batekin.
Argazkia: Orain.eus

CAFen aurkako protestan atxilotutako pertsonak polizia-etxean jarraitzen duela eta bere burua ez duela oraindik identifikatu nahi izan adierazi du Segurtasun Sailak. 

Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak etetea eskatzeko. Lau ertzain zauritu ziren (ubeldurak zituzten), eta manifestari batzuek salatu zuten agenteen kolpeak jaso zituztela.

Poliziaren esku-hartzearekin amaitu zen mobilizazioa eguerdian egin zen, Plaza Biribilean. Bertan bildutakoak, bandera palestinarrak aldean zituztela, tranbiaren errailen gainean etzan ziren, eta tranbia, autobus eta autoei pasabidea blokeatu zieten.

Bere burua identifikatzeari uko egin zion pertsona bat atxilotu zuen Ertzaintzak, desobedientzia eta desordena publikoak egotzita, eta igande goizeko lehen orduan ertzain-etxean jarraitzen zuen.

Bilboko tranbia Bilbo Palestina Israel Politika

