PSE-EE dice que EH Bildu debe desmarcarse definitivamente de las acciones realizadas por algunos jóvenes de la izquierda abertzale

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSE-EEk dio EH Bilduk behin betiko aldendu behar duela ezker abertzaleko gazte batzuek egindako ekintzetatik
author image

EITB

Última actualización

Jose Ignacio Asensio ha hecho balance del año que termina, se ha mostrado satisfecho del trabajo que los socialistas han hecho tanto en la Diputación de Gipuzkoa como en el Gobierno Vasco, donde gobiernan en coalición con el PNV; pero muestra su preocupación por los últimos ataques que han llevado a cabo algunos jóvenes de la izquierda abertzale. 

PSE EE Política

El nombramiento de Mancisidor como Ararteko y el enfrentamiento PP-EH Bildu en la Cámara vuelve a dividir a los partidos vascos

El portavoz y líder del PP Vasco, Javier De Andrés, ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada", aunque los populares siguen defendiendo que la coalición soberanista "es una anomalía política". EH Bildu, por su parte, ha criticado "la equidistancia" de PNV y PSE-EE, quienes han afeado la actitud de PP y de la coalición abertzale.

