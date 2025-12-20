PSE-EE dice que EH Bildu debe desmarcarse definitivamente de las acciones realizadas por algunos jóvenes de la izquierda abertzale

El portavoz y líder del PP Vasco, Javier De Andrés, ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada", aunque los populares siguen defendiendo que la coalición soberanista "es una anomalía política". EH Bildu, por su parte, ha criticado "la equidistancia" de PNV y PSE-EE, quienes han afeado la actitud de PP y de la coalición abertzale.