PSE-EEk dio EH Bilduk behin betiko aldendu behar duela ezker abertzaleko gazte batzuek egindako ekintzetatik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urteko balantzea egin du Jose Ignacio Asensiok, eta pozik agertu da PSE-EEk Gipuzkoako Aldundian eta Jaurlaritzan egindako lanarekin eta lortutakoarekin. Hala ere, arduratua ere badagoela dio: azkenaldian ezker abertzalearen gazteek izandako jarrera aurpegiratu dio EH Bilduri, eta horrekin amaitzeko eskatu dio.

Ernaik eskuin muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei

Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas kapitaintzaren aurrean Espainiako bandera erre du erakundeak eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du eta gazteei independentzia helburu gisa antolatzeko deia egin die.

