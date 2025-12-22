Memoria histórica
Pradales reivindica la memoria de Txomin Letamendi, torturado por el franquismo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Frankismoak torturatutako Txomin Letamendiren oroimena aldarrikatu du Pradalesek
EITB

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este lunes al 'gudari' Txomin Letamendi, cuando se cumplen 75 años de su muerte a causa de las brutales torturas que sufrió durante el franquismo.

Gogora Franquismo Imanol Pradales Política

