Frankismoak torturatutako Txomin Letamendiren oroimena aldarrikatu du Pradalesek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Txomin Letamendi 'gudaria' aldarrikatu du astelehen honetan, frankismo garaian jasan zituen tortura basatien ondorioz hil zela 75 urte bete direnean.

Gogora Frankismoa Imanol Pradales Politika

