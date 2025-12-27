SOLIDARIDAD
Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos

Azpeitiako auzipetuen aldeko manifestazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde
author image

EITB

Última actualización

Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada.  La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase". 

Azpeitia Manifestaciones Juicios Gipuzkoa Política

X