Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde
Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak. Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta, "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan.
ETAko presoen aldeko ekintzak izan direla Gabonetan salatu du Covitek
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak bere sare sozialetan zabaldu dituen hainbat mezutan kritikatu duenez, "ezker abertzaleak -Sortuk eta EH Bilduk- eta bere sateliteek, Sarek kasu, zigorgabetasun handiagoa eskatzen jarraitzen dute ETAkide guztientzat".
Eusko Jaurlaritzak adierazi du erantzukizunez jokatu duela transferitu gabe dauden eskumenen aurrean
"Pentsatzen dugu hobe dela transferentzia horiek erabaki genuen bezala eta nahi dugun moduan gauzatu arte itxarotea", esan du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.
EAJrentzat "ulertezina" da Sanchezek ez betetzea Estatutua osatzeko akordioa
Estebanek esan zuen sinatutakoa ez betetzea "larria eta inbestidura akordioa urratzea" izango litzatekeela.
Transferentzien asteleheneko bilera urtarrilaren 16ra atzeratu dute, ez daudelako “beharrezko baldintzak” bermeekin egiteko
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin behar zuten bilera egiteko beharrezko baldintzak ez daudenez, bi aldeek atzeratzea adostu dute. Autogobernu Saileko iturriek EITBri jakinarazi diotenez, finantzaketa-sistemari buruzko gaiak konpontzeke daude oraindik.
Ayesaren erosketari "danbatekoa" eman eta "garapena mespretxatzea" egotzi dio PPk EAJri
"Zenbat milioi euro utziko ditu Foru Ogasunak horrelako erabaki politiko batengatik", galdetu du PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak. Bere arabera, jeltzaleek "arrisku larrian jartzen dute langileak zein enpresa bera errotzea zerga ordaintzaile gisa".
EH Bildurentzat ulergaitza da Gipuzkoako Kutxa fundazioak Ayesa erosteko osatzen ari den euskal partzuergoan egoteari uko egitea
Maddalen Iriartek anbizio gehiago eskatu die Gipuzkoako jeltzaleei, Ayesak lurraldean duen errotzea ez galtzeko. "Gipuzkoak ez du ahotsik izango Ayesan, hala erabaki dutelako bertako elite politiko eta finantzieroek", deitoratu du Iriartek.
Feijook ukatu egin du Mazonen mezuak ezabatu izana, eta ziurtatu du bete duela epaileak eskatutakoa
Eskatutako WhatsAppak epaitegira bidali dituela adierazi du PPko buruak, eta telematikoki deklaratzea eskatu du.
PSOE bat dator Felipe VI .ak elkarbizitzarako egindako deiarekin, estremismoen mehatxuaren aurrean
Cristina Narbona PSOEko presidenteak bat egin du Espainiako erregeak Gabonetako mezuan egindako "administrazio publikoen eta alderdi politikoen erantzunkidetasunerako deiarekin", eta bere alderdiak bere ekintzetan "eredugarritasunik handiena bermatzeko lan egiteko" konpromisoa agertu du.
Podemos Euskadi: "Zein erraza den bizikidetzaz aritzea jauregi batetik egiten duzunean"
Podemos Euskadik Felipe VI.aren Gabonetako hitzaldia kritikatu du. Leticia Jimenezek azaldu duenez, elkarbizitzan oinarritu da hitzaldia, gehiengo sozialaren benetako arazoak alde batera utziz.