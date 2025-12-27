ELKARTASUNA
Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak.  Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta,  "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan. 

