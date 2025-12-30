Presidenta de Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Chivite: "Somos ejemplo de un modelo que funciona sin renunciar a nuestra plurinacionalidad y diversidad"

La presidenta de Navarra ha hecho la valoración del 2025 en su tradicional mensaje de fin de año.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Chivite: "Aniztasunari uko egin gabe funtzionatzen duen eredu baten adibide gara"
author image

EITB

Última actualización

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este martes, en su tradicional mensaje de fin de año, la fortaleza económica de la comunidad foral, la defensa de su modelo social y la necesidad de reforzar la calidad democrática frente a la corrupción, la polarización y la desinformación.

Chivite ha cerrado el año destacando que han aprobado los presupuestos y una serie de medidas fiscales que, según ha subrayado, permitirá que el 70 % de la ciudadanía tenga una mayor disponibilidad de dinero.

En el plano económico, ha situado a Navarra como la segunda comunidad “más competitiva” del Estado español, con una economía “fuerte”, una industria innovadora en crecimiento y cifras “récord” de empleo.

No obstante, la presidenta ha reconocido que Navarra no es ajena a las principales preocupaciones sociales de este momento, entre las que destaca el acceso a la vivienda y el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos.

En su mensaje, Chivite ha advertido de la necesidad de seguir avanzando en la transparencia y en la calidad democrática, porque, según ha dicho, la corrupción y el uso interesado de lo público “dañan al sistema, a la política y a la democracia”. En ese sentido, ha asegurado que la reputación de Navarra “no la van a manchar quienes se aprovechan de ella”.

Asimismo, ha reivindicado que la mejor manera de defender ese sistema es “fortaleciéndolo y siendo implacables”, y que la prosperidad de la comunidad es un éxito colectivo: “Somos ejemplo de un modelo que funciona sin renunciar a nuestra plurinacionalidad y diversidad”.

Por ello, ha defendido que es posible ser competitivo apostando por la industria, el talento, la innovación, la sostenibilidad y la igualdad, sin debilitar un sistema público de servicios potente. “Si algo funciona, hay que trabajar para mejorarlo, no desmontarlo. Ese va a ser nuestro empeño en lo que resta de legislatura”, ha dicho.

María Chivite Gobierno de Navarra Navarra Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Según Ubarretxena, han surgido "miedos de última hora" en el Gobierno español para el traspaso de competencias

La portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que el hecho de que haya competencias que vayan a ser gestionadas fuera del Gobierno por primera vez, ha generado preocupaciones y obstáculos que no estaban presentes hasta ahora. Ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla su palabra y ha avisado de que el Gobierno Vasco no firmará nada si el 16 no se ejecutan los cambios competenciales pactados. 

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Bilbao aprueba su presupuesto para 2026 con el tradicional brindis de fin de año

Los votos de PNV y PSE han sido suficientes para aprobarlo, rechazando todas las alegaciones presentadas gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno PNV-PSE. La capital contará con 751 millones de euros, 32 más que en 2025, que se destinarán principalmente a la satisfacción del gasto social, la mejora de las infraestructuras y el impulso de la cultura. Como en los últimos años, el ayuntamiento de Bilbao no se endeudará. Tras la aprobación de los presupuestos,  todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han celebrado el tradicional brindis de fin de año celebrado en el Salón Árabe.
Cargar más
Publicidad
X