Chivite: "Somos ejemplo de un modelo que funciona sin renunciar a nuestra plurinacionalidad y diversidad"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este martes, en su tradicional mensaje de fin de año, la fortaleza económica de la comunidad foral, la defensa de su modelo social y la necesidad de reforzar la calidad democrática frente a la corrupción, la polarización y la desinformación.

Chivite ha cerrado el año destacando que han aprobado los presupuestos y una serie de medidas fiscales que, según ha subrayado, permitirá que el 70 % de la ciudadanía tenga una mayor disponibilidad de dinero.

En el plano económico, ha situado a Navarra como la segunda comunidad “más competitiva” del Estado español, con una economía “fuerte”, una industria innovadora en crecimiento y cifras “récord” de empleo.

No obstante, la presidenta ha reconocido que Navarra no es ajena a las principales preocupaciones sociales de este momento, entre las que destaca el acceso a la vivienda y el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos.

En su mensaje, Chivite ha advertido de la necesidad de seguir avanzando en la transparencia y en la calidad democrática, porque, según ha dicho, la corrupción y el uso interesado de lo público “dañan al sistema, a la política y a la democracia”. En ese sentido, ha asegurado que la reputación de Navarra “no la van a manchar quienes se aprovechan de ella”.

Asimismo, ha reivindicado que la mejor manera de defender ese sistema es “fortaleciéndolo y siendo implacables”, y que la prosperidad de la comunidad es un éxito colectivo: “Somos ejemplo de un modelo que funciona sin renunciar a nuestra plurinacionalidad y diversidad”.

Por ello, ha defendido que es posible ser competitivo apostando por la industria, el talento, la innovación, la sostenibilidad y la igualdad, sin debilitar un sistema público de servicios potente. “Si algo funciona, hay que trabajar para mejorarlo, no desmontarlo. Ese va a ser nuestro empeño en lo que resta de legislatura”, ha dicho.