Chivite: "Aniztasunari uko egin gabe funtzionatzen duen eredu baten adibide gara"
Nafarroako presidenteak urte amaierako ohiko mezuan egin du 2025aren balorazioa.
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak, astearte honetan, urte amaierako ohiko mezuan, foru erkidegoaren indar ekonomikoa, eredu sozialaren defentsa eta kalitate demokratikoa indartzeko beharra defendatu ditu, besteak beste, ustelkeriaren, polarizazioaren eta desinformazioaren aurrean.
Chivitek urtea amaitzeko azpimarratu duenez, aurrekontuak eta neurri fiskalak onartu dituzte, eta, nabarmendu duenez, herritarren % 70ek diru gehiago izango dute.
Ekonomiari dagokionez, Nafarroa Espainiako Estatuko bigarren erkidego "lehiakorrena" dela adierazi du, ekonomia "indartsu" batekin, hazten ari den industria berritzaile batekin eta enplegu zifra "errekorrekin".
Hala ere, presidenteak aitortu du Nafarroa ez dagoela une honetako gizarte kezka nagusietatik salbuetsita, eta gogorarazi du, besteak beste, etxebizitza eskuratzeko eta osasun zerbitzu publikoen funtzionamenduan arazoak daudela.
Bere mezuan, gardentasunean eta kalitate demokratikoan aurrera egiten jarraitzeko beharraz ohartarazi du, ustelkeriak eta publikoaren erabilera interesatuak "sistema, politika eta demokrazia kaltetzen dituztelako". Horren ildotik, Nafarroaren irudia "horretaz baliatzen direnek" ez dutela "kaltetuko" iragarri du.
Halaber, sistema hori defendatzeko modurik onena hori "indartzea eta gupidagabeak izatea" dela aldarrikatu du, eta komunitatearen oparotasuna arrakasta kolektiboa dela: "Gure aniztasunari uko egin gabe funtzionatzen duen eredu baten adibide gara".
Horregatik, defendatu du posible dela lehiakorra izatea industriaren, talentuaren, berrikuntzaren, jasangarritasunaren eta berdintasunaren aldeko apustua eginez, zerbitzu-sistema publiko indartsua ahuldu gabe. "Zerbaitek funtzionatzen badu, hobetzeko lan egin behar da, ez desmuntatzeko. Hori izango da legealdia amaitzeko gure ahalegina", esan du.
Juan Luis Ibarrak uko egin dio Ertzaintzaren kontrol batzordeko presidente izateari
Ibarra Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea izan zen, eta Eusko Jaurlaritzak 2021eko abenduaren amaieran izendatu zuen Ertzaintzaren kontrol batzordeko presidente
PSOEk alderdiaren ordainketei buruz eskatutako txostenak baztertu egin du legez kanpoko finantzaketa, baina gastu "deigarriak" aurkitu ditu
Besteak beste, 300 euro baino gehiagoko menuek eta Belgikako jatetxeetako otorduek eman diete arreta txostena egin dutenei. PSOEk 2017 eta 2024 bitartean eskudirutan egindako ordainketak aztertzea du helburu azterlanak.
Ubarretxenaren esanetan, Espainiako Gobernuan "azken orduko beldurrak" piztu dira eskumenen tranferentziak direla eta
Jaurlaritzaren bozeramailearen ustez, Estatuari zenbait eskumen askatzeak kezkak eragin dizkio, eta orain arte mahai gainean ez zeuden oztopoak agertu dira. Pedro Sanchezi hitza betetzeko eskatu dio eta 16an eskumenen transferentzia egikaritzen ez bada, abisu eman du, Jaurlaritzak ez duela ezer sinatuko.
Gerra Zibilean hildako eta Zornotzako hilerrian lurperatutako miliziano baten gorpuzkiak berreskuratu ditu familiak 89 urteren buruan
Jesus Arratibel Ruiz De Alegria arabarra Zornotzako ospitale militarrean hil zen, eta bertako hilerrian lurperatu zuten. Gogora Institutuaren ekimenez, hilobiratutako 149 pertsonaren gorpuzkiak atera zituzten eta identifikazio prozesu baten ostean, gaur eman dizkiete senitartekoei.
Feijooren iritziz, 2025 “sanchismoaren erabateko kolapsoaren urtea” izan da
Alberto Nuñez Feijoo PPren buruak Espainiako Gobernuaren "10 porrot" aipatu ditu, horien artean, etxebizitza, migrazio politika eta "nazioarteko mesfidantza".
Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak herriko alkatearen kontrako pintaketak gaitzetsi ditu
Tokiko erakundeak premiazko bilera egin du gaur goizean adierazpen instituzional bat adosteko. Pintaketetan Josu Andoni Begoriaren izena ageri da, diana bat erdian duela. EAJren eta PPren aldeko botoekin onartu dute testua; EH Bilduk ez du sinatu.
Bilboko Udalak 2026rako aurrekontua onartu du, eta urte bukaerako ohiko brindisa egin dute alderdi guztiek
EAJren eta PSEren botoak nahikoak izan dira aurrekontua onesteko, oposizioaren proposamenak onartu gabe. Hiriburuak 751 milioi euro izango ditu, 2025ean baino 32 milioi gehiago, eta gizarte gastua asetzeko, azpiegiturak hobetzeko eta kultura bultzatzeko erabiliko dira nagusiki. Azken urteetan bezala, Bilboko Udala ez da zorpetuko. Aurrekontuak onartu ondoren, Bilboko Udaleko alderdi politiko guztiek arabiar aretoan topa egin dute.
Otxandianok uste du EAJk Kongresuan duen jarrera ez dela "asko aldatuko", nahiz eta eskuduntzen eskualdatzea ez bete
Zentzu horretan, EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du EAJ ez dela izan "babes iraunkorra ematen duen bloke baten parte", eta ez duela Pedro Sanchezen Gobernuarekin "programa partekatu bat", beraz, ez du uste "dinamika parlamentarioa asko aldatuko denik".
Gaurko aurreikusita zegoen Aldebiko Batzordearen bilera atzeratu dute, eskumenak transferitzeko berme nahikorik ez zegoelako
Batzarra ostiralean utzi zuten bertan behera, uztailean hitzartutako "gutxieneko baldintza tekniko, ekonomiko eta juridikoak" betetzen ez zirela ikusita. Urtarrilaren 16rako egin dute berriro hitzordua bi aldeek.