NAFARROAKO LEHENDAKARIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Chivite: "Aniztasunari uko egin gabe funtzionatzen duen eredu baten adibide gara"

Nafarroako presidenteak urte amaierako ohiko mezuan egin du 2025aren balorazioa.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak, astearte honetan, urte amaierako ohiko mezuan, foru erkidegoaren indar ekonomikoa, eredu sozialaren defentsa eta kalitate demokratikoa indartzeko beharra defendatu ditu, besteak beste, ustelkeriaren, polarizazioaren eta desinformazioaren aurrean.

Chivitek urtea amaitzeko azpimarratu duenez, aurrekontuak eta neurri fiskalak onartu dituzte, eta, nabarmendu duenez, herritarren % 70ek diru gehiago izango dute.

Ekonomiari dagokionez, Nafarroa Espainiako Estatuko bigarren erkidego "lehiakorrena" dela adierazi du, ekonomia "indartsu" batekin, hazten ari den industria berritzaile batekin eta enplegu zifra "errekorrekin".

Hala ere, presidenteak aitortu du Nafarroa ez dagoela une honetako gizarte kezka nagusietatik salbuetsita, eta gogorarazi du, besteak beste, etxebizitza eskuratzeko eta osasun zerbitzu publikoen funtzionamenduan arazoak daudela.

Bere mezuan, gardentasunean eta kalitate demokratikoan aurrera egiten jarraitzeko beharraz ohartarazi du, ustelkeriak eta publikoaren erabilera interesatuak "sistema, politika eta demokrazia kaltetzen dituztelako". Horren ildotik, Nafarroaren irudia "horretaz baliatzen direnek" ez dutela "kaltetuko" iragarri du.

Halaber, sistema hori defendatzeko modurik onena hori "indartzea eta gupidagabeak izatea" dela aldarrikatu du, eta komunitatearen oparotasuna arrakasta kolektiboa dela: "Gure aniztasunari uko egin gabe funtzionatzen duen eredu baten adibide gara".

Horregatik, defendatu du posible dela lehiakorra izatea industriaren, talentuaren, berrikuntzaren, jasangarritasunaren eta berdintasunaren aldeko apustua eginez, zerbitzu-sistema publiko indartsua ahuldu gabe. "Zerbaitek funtzionatzen badu, hobetzeko lan egin behar da, ez desmuntatzeko. Hori izango da legealdia amaitzeko gure ahalegina", esan du.

María Chivite Nafarroako Gobernua Nafarroa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Udalak 2026rako aurrekontua onartu du, eta urte bukaerako ohiko brindisa egin dute alderdi guztiek

EAJren eta PSEren botoak nahikoak izan dira aurrekontua onesteko, oposizioaren proposamenak onartu gabe. Hiriburuak 751 milioi euro izango ditu, 2025ean baino 32 milioi gehiago, eta gizarte gastua asetzeko, azpiegiturak hobetzeko eta kultura bultzatzeko erabiliko dira nagusiki. Azken urteetan bezala, Bilboko Udala ez da zorpetuko. Aurrekontuak onartu ondoren, Bilboko Udaleko alderdi politiko guztiek arabiar aretoan topa egin dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X